ডিমৌত জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল কণমানি সন্তানৰ; মাতৃৰো আত্মহত্যাৰ চেষ্টা
এগৰাকী জন্মদাত্ৰী মাতৃয়ে নিজ কন্যাক কিয় হত্যা কৰিবলগা হ'ল সেই বিষয়ে এই পৰ্যন্ত একো জানিব পৰা হোৱা নাই ।
Published : April 27, 2026 at 5:25 PM IST
শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰৰ ডিমৌত সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস ঘটনা । জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল কণমানি কন্যাৰ । আনহাতে, নিজ কন্যাক হত্যা কৰি আত্মহত্যা কৰাৰ চেষ্টা পাষাণ হৃদয়ৰ মাতৃৰ ।
ডিমৌ খৰাহাটত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনা । ৰুচিতা কালন্দী নামৰ ৪ বছৰীয়া কন্যাক দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে মাতৃ কল্পনা কালন্দীয়ে । ইয়াৰ পিছত মাতৃগৰাকীয়েও নিজে ডিঙিত দাৰে ৰেপি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায় । পিছত স্থানীয় ৰাইজে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় ।
পিছত ডিমৌ আৰক্ষী চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ মহিলাগৰাকীক নিজৰ জিন্মাত লয় । কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ আঘাত গুৰুতৰ হোৱাৰ বাবে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
কিন্তু এগৰাকী জন্মদাত্ৰী মাতৃয়ে নিজ কন্যাক কিয় হত্যা কৰিবলগা হ'ল সেই বিষয়ে এই পৰ্যন্ত একো জানিব পৰা হোৱা নাই । আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতহে সমগ্র ঘটনা পোহৰলৈ আহিব । ইফালে উক্ত ঘটনাই সমগ্র অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলোৱাৰ লগতে চাঞ্চল্যৰো সৃষ্টি কৰিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে কয়, "মই ডিউটীলৈ গৈছিলোঁ । ডিউটী কৰি থাকোঁতে মোক খবৰ দিলে । খবৰ পাই আহি চাইছোঁ সন্তানটোৰ গাত গোটেই তেজ লাগি আছে । তাৰ পিছত চাইছোঁ ডিঙিটোৱে নাই । মোৰ নাম ৰণ্টু । শিশুটিৰ নাম ৰুচিতা । তাইৰ মাকে কাটিলে । কি কাৰণত কাটিলে মই নাজানো, তেওঁ নিজেহে জানিব । আমাৰ মাজত একো হোৱা নাই । কাজিয়াতো নহয়ে আমাৰ । আজি কি হ'ল তেওঁহে জানিব ।"