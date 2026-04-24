অভি-নীল হত্যাকাণ্ড : ২০ জন হত্যাকাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড
৮ বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত অভি-নীল হত্যাকাণ্ড গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান ।
Published : April 24, 2026 at 5:30 PM IST
নগাঁও : অৱশেষত ৮ বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত শুকুৰবাৰে আদালতে অভি-নীল হত্যাকাণ্ড গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰে । নগাঁৱৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে দিলে এই ৰায় । ২০ জন হত্যাকাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ ৰায় দিলে নগাঁও জিলা ও সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে ।
যোৱা ১৩ মাৰ্চত গোচৰটোৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তিম শুনানি হৈছিল । ২০১৮ চনৰ ৮ জুনত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডকমকাত সংঘটিত হৈছিল নৃশংস হত্যাকাণ্ড । গুৱাহাটীৰ দুই যুৱক অভিজিৎ নাথ আৰু নিলোৎপল দাসক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল এদল লোকে । এই ঘটনাৰ অভিযুক্ত আছিল ৪৮ জন । ইয়াৰে তিনিজনক নাবালক ঘোষণা কৰাৰ লগতে ২৫ জনক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছিল আদালতে ।
শাস্তি ঘোষণা হোৱাৰ পূৰ্বে নগাঁও আদালতৰ সন্মুখত অভিযুক্ত পক্ষ আৰু ভুক্তভোগী পক্ষৰ অধিবক্তাই আজি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । ইপিনে, নগাঁও আদালতৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব অভিযুক্ত পক্ষৰ অধিবক্তা মানস শৰণীয়া । অভি-নীল হত্যাকাণ্ডৰ ৰায়দানক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বিপক্ষৰ অধিবক্তা মানস শৰণীয়াই ।
