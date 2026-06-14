ETV Bharat / state

অসমীয়াক কোনেও দুৰ্বল বুলি ভাবিব নালাগে : কিয় ক'লে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ?

কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত দুৰ্নীতি বিৰোধী অভিযান, অবৈধ বাংলাদেশী, উচ্ছেদ, সুৰাৰ মূল্যবৃদ্ধিকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল ।

Himanta Biswa Sarma
মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 14, 2026 at 1:20 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : "যেতিয়ালৈকে চন্দ্ৰ-সূৰ্য থাকিব তেতিয়ালৈকে অসমত অসমীয়া ভাষা থাকিব ।" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । শনিবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । সংবাদমেলত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে কয় । চৰ-চাপৰি সাহিত্য পৰিষদে লোকপিয়লত অসমীয়া ভাষা লিখাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "লিখক-নিলিখক মোৰ একো কথা নাই । চৰ-চাপৰিৰ ওপৰত অসমীয়া জীয়াই থাকিব নেকি ? লোকপিয়লত তেওঁলোকে অসমীয়া লিখিলে লিখক, নিলিখেলে নাই । কিন্তু ঘৰত যদি অসমীয়া নকয়, লিখিলে কি হ'ব । ভাষাটো কোনোবাই কৃত্রিমভাৱে ধৰি ৰাখি কোনো লাভ নাই । ঘৰত নোকোৱাকৈ কেৱল লোকপিয়লত লিখি আমি বিদেশী নহয় বুলি ক'লে নহ'ব নহয় । সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ কথাৰ লগত মোৰ বিৰোধিতা আছে । যদি অসমীয়া ঘৰত নোকোৱাকৈ লিখি কি লাভ হ'ব ? অসমীয়া ভাষা কিবা শতাংশত জীয়াই থকাৰ কথাটো পুৰণি পলিচি আছিল । যেতিয়ালৈকে চন্দ্ৰ-সূৰ্য থাকিব তেতিয়ালৈকে অসমত অসমীয়া ভাষা থাকিব । ইয়াত শতাংশৰ কোনো কথা নাই । এনেকুৱা কোনো আইন আছে বুলি মই শুনা নাই ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "অসমীয়া চৰকাৰী ভাষা । ২০ শতাংশ মানুহে অসমীয়া ক'লেও অসমত অসমীয়া থাকিব । কোনোবাই বাংলাদেশৰ পৰা আহি ভাষাটো সলনি কৰি দিব পাৰে নেকি ? বৰাকত বঙালী, বিটিচিত বড়ো, অসমত অসমীয়া আৰু লগতে জনজাতীয় ভাষা । সকলো অসমত এখন বাগিচাৰ দৰে ফুল ফুলি থাকিব । ক'ৰ পৰা এই হিচাপ আহিলে মই নাজানো । লোকপিয়লত নকলে আমাৰ একো নাযায় । এইবোৰ তুষ্টিকৰণৰ একো একোটা ৰাস্তা । মই ভাল পাম যদি অসমীয়া ভাষাটো লিখক আৰু ঘৰতো কওক । এনে লিখি দিলে কি লাভ হ'ল । এইটো ভুল হৈ গ'ল । আমাক দুৰ্বল ভাবি এইটো এটা ব্লেকমেইলিঙৰ ৰাস্তা লোৱা হয় । আমি ইমান দুৰ্বল নহয় । অসমীয়া লিখিলে বুলি বাংলাদেশী নক'ব বুলি ভাবিলে কেনেকৈ হ'ব ? সেইবোৰ পুৰণি চিষ্টেম । মই এটা কথা জানো যে চন্দ্ৰ-সূৰ্য থকালৈকে অসমত অসমীয়া ভাষা আৰু আন জনগোষ্ঠীয় ভাষা থাকিব । চৰ চাপৰি পৰিষদে আমাক জনাব কিয় লাগে, লিখিলেই হ'ল । তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ নিদিও । কথা হ'ল যে অসমীয়াক কোনেও দুৰ্বল বুলি ভাবিব নালাগে । আমাৰ ইছ্যু লাভ জেহাদ । অসমীয়া ভাষা কম বুলি ক'লেই নহ'ব । লগত ক'ব লাগিব লাভ জেহাদ বন্ধ হ'ব, বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব, দুটাৰ বেছি সন্তান জন্ম নহ'ব । বহুত দীঘলীয়া লিষ্টখন । দহ-বাৰটা পইণ্ট আছে ।"

দুৰ্নীতি বিৰোধী অভিযান :

ৰাজ্যত চলা দুৰ্নীতি বিৰোধী অভিযান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অলপতে মই আইএএছ বিষয়াসকলক মাতিছিলোঁ । দুই-এদিনতে এচিএছ বিষয়াসকলকো মাতিম । বিগত ৫ বছৰত কেইবাজনো এচিএছ বিষয়াৰ ঘৰৰ পৰা বহুত টকা জব্দ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত চৰকাৰী বিষয়াৰ ওপৰত মানুহৰ মনত প্ৰশ্নবোধক চিন আনিছে । যাৰ বাবে আইএএছ বিষয়াসকলক বুজাইছিলোঁ যে কিদৰে ৰাইজৰ লগত চলিব লাগে । এজন বিষয়া ধৰা পৰি জে'লত যোৱা মানে আমাৰ ২০ বছৰৰ তেওঁৰ ওপৰত বিনিয়োগ একেদিনাই নোহোৱা হৈ যায় । এই বিষয়াসকল দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা অহা । তেওঁলোকৰ পৰা এইটো কোনেও আশা নকৰে । সেইকাৰণে আমি বহুত চিষ্টেম সলনি কৰি আছো । বাজেটৰ পাছত বহুত নতুন কথা শুনিবলৈ পাব । আমি দুৰ্নীতি নোহোৱা শব্দটো ক'ব নোৱাৰোঁ যদিও বহুত কমাব লাগিব । নহ'লে মানুহে চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা নাপাব ।"

অবৈধ বাংলাদেশী বিতাড়নৰ প্ৰসংগ :

আনহাতে অবৈধ বাংলাদেশী বিতাড়ন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী কয়, "অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । অবৈধ বাংলাদেশীক অসমৰ পৰা বিতাড়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এখোজো পিছুৱাই নাহে । শেহতীয়াকৈ পশ্চিমবংগত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত কাঁটা তাঁৰ দিয়াৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ হৈছে । ইয়াৰ বাবে আমাৰ ভাল হৈছে । পুচবেক সদায় চলি থাকে । বাংলাদেশৰ পৰা অহা নতুন মানুহক আমি সীমান্ত পাৰ হ'ব নিদিও । আমি পুচবেক কৰি দিও । আনহাতে ভিতৰত থকা মানুহ যেতিয়া ডিচিয়ে পুচবেক কৰিব লাগে বুলি অৰ্ডাৰ দিয়ে তেতিয়া পুচবেক কৰোঁ ।"

উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব :

উচ্ছেদৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "উচ্ছেদ এতিয়াও চলি আছে । পলাশবাৰীৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট-ব্লকত জাননী জাৰি কৰা হৈছে । এইটো এটা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া, চলি থাকিব । উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা ডাঙৰ অৰ্ডাৰ দিলে । গোলাঘাটতো দুই-এদিনতে এটা উচ্ছেদ অভিযান আছে । গতিকে এইটো চলি থাকিব । ইয়াত নতুন চৰকাৰ আৰু পুৰণি চৰকাৰ বুলি কথা নাই ।"

বিধায়ক অখিল গগৈৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰসংগ :

বিধায়ক অখিল গগৈৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ দিনা অখিল গগৈৰ লগতে কুশল দুৱৰীকো নিৰাপত্তাৰক্ষী দিয়া হৈছিল । পিছত নিৰাপত্তাৰক্ষী উঠাই লোৱা হ'ল । কিন্তু অখিল গগৈয়ে তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী ৰাখিব লাগে বুলি আৰক্ষীক জনাইছিল । মই গম পোৱা নাছিলোঁ । যেতিয়া মোক আইজিপিয়ে ক'লে তেতিয়া নিৰাপত্তাৰক্ষী দি দিয়া হৈছে । কাৰণ তেওঁলোকৰ মনত কিবা থাকিব পাৰে । নহ'লে কিবা এটা হ'লে মোৰ গাতে বদনাম হ'ব । আমাৰ ওচৰত কোনো তথ্য নাই । তেওঁ এজন বিধায়ক আৰু তেওঁ বন্দুক লৈ ঘূৰি থকাৰ কথা কৈছে । গতিকে বিধায়কজনৰ কথা আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ । সেইকাৰণে আমি নিৰাপত্তাৰক্ষী বঢ়াই দিছো । তেওঁ এজন সন্মানীয় বিধায়ক আৰু আমাৰ বাবে তেওঁৰ জীৱনৰ মূল্য আছে । গতিকে এইটো এটা নিয়মীয়া প্ৰক্ৰিয়া । ইমান পুলিচ থাকিলে বেয়াই লাগে । কেইদিনমান পাছত তেওঁ নিজেই ক'ব আঁতৰাই দিয়াৰ বাবে । পুলিচ বেছি থাকিলে ব্যক্তিগত বোলা বস্তুটো নোহোৱা হৈ যায় ।"

গছ পৰি ছাত্রীৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগ :

গুৱাহাটীৰ ভূতনাথৰ কালীপুৰত এগৰাকী ছাত্রীৰ ওপৰত শুকান গছ পৰি মৃত্যু হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "গছবোৰ বুঢ়া হ'লে কাটিব দিব লাগে বুলি মই কৈ থাকো । এনেকুৱা পৰিৱেশ কৰি দিলে যে একো চুব নোৱাৰা হৈ গ'লো । যিয়ে গছ কটাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰে তেওঁলোকে আজি ফেচবুকত কৈ আছে গছবোৰ ভালদৰে ৰখা নাই । এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া যে যেতিয়া কোনো গছ বিপদজনক অৱস্থালৈ আহে তেতিয়া আমি গছজোপা কাটিব লাগিব । কাটিলে বাধা দিবলৈ মানুহ কিছুমান ওলাই আহে । দীঘলীপুখুৰীত যিবোৰ গছকলৈ আন্দোলন কৰিলে সেই গছবোৰ ১০ বছৰ বাগৰি পৰিব । গছৰো এটা জীৱনকাল আছে । সেইকাৰণে বন বিভাগে আয়ুস চাই গছডাল কাটি তাত নতুনকৈ ৰোপণ কৰে । কিন্তু কেতিয়াবা বহুত হুলস্থূল হৈ যায় । কালি চাবুৱাৰ ছোৱালীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে, দুখজনক । সেই গছডাল আগতে কাটিব লাগিছিল । কিন্তু কটাৰ কাৰণে পৰিৱেশটো নাই নহয় । বিপদজনক অৱস্থাত থকা গছ কাটিব লাগে বুলি ক'লে মই কাটি দিম । নহ'লে কাটিব ল'লে আকৌ সিফালৰ পৰা আহি কিয় কাটিলে বুলি প্ৰশ্ন আহিব ।"

প্ৰসংগ থলুৱা সুৰা আৰু সুৰাৰ মূল্য :

থলুৱা সুৰাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আমাৰ জনজাতীয় লোকৰ থলুৱা সুৰা কিছুমান ব্যৱসায়ীয়ে বিক্ৰী কৰা আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু আমি কৈছোঁ যে জনগোষ্ঠীয় সুৰাৰ ব্যৱসায় সেই নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীৰ লোকেহে কৰিব পাৰিব । উদাহৰণ স্বৰূপে সাজপানীৰ ব্যৱসায় আহোম পৰিয়াল এটাই কৰিলে ভাল । সেইদৰে ৰহিৰ দোকান দিলে মিচিং পৰিয়ালে দিলে হ'ল । লাওপানীৰ ব্যৱসায় বড়ো মানুহ এজনে কৰিলে ভাল হয় । সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ সুৰাৰ ব্যৱসায় বেলেগ জনগোষ্ঠীয়ে কৰিব নোৱাৰে । অন্যই কৰিলে ইয়াৰ গুণাগুণ বেয়া কৰি দিব । যাৰ বাবে কালি প্ৰকাশ পোৱা আবকাৰী নীতিত কোৱা হৈছে যে জনগোষ্ঠীয় সুৰাৰ ব্যৱসায় সেই জনগোষ্ঠীটোৱেহে কৰিব পাৰিব । অন্যই কৰিব নোৱাৰিব । যাতে পৰম্পৰাগত পানীয়ৰ গুণাগুণ বেয়া হৈ নাযায় ।"

আনহাতে সুৰাৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "পশ্চিমবংগৰ তুলনাত অসমত মদৰ দাম বহুত কম । কাৰণ অৰুণাচল আৰু মেঘালয়ত কম । পশ্চিমবংগৰ দৰে মূল্য কৰিব পাৰিলে অসমত মদৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব আৰু দাম বাঢ়িলে মদ খোৱা মানুহৰ সংখ্যা কমিব । চৰকাৰৰ ৰাজহটো বিকল্প । কিন্তু আমি দাম বঢ়াব নোৱাৰো কাৰণ দাম বঢ়ালে অৰুণাচল আৰু মেঘালয়ৰ সুৰা অসমত আহি যায় । আমি দাম বঢ়াব লাগে । আমাৰ ইয়াত এটা হুইস্কিৰ বটলৰ দাম আঢ়ৈশ টকা আৰু পশ্চিমবংগত ৫০০ টকা ।"

লগতে পঢ়ক :

গুৱাহাটীৰ আৰ্য নগৰৰ ঘটনাৰ আঁৰত কি আছিল : ক'লে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

অসমত বন্ধ হৈ পৰিব আধাৰ কাৰ্ড প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া? কি ক'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে

TAGGED:

অসম কেবিনেট বৈঠক
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অবৈধ বাংলাদেশী
অখিল গগৈৰ নিৰাপত্তা
HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.