গুৱাহাটীৰ আৰ্য নগৰৰ ঘটনাৰ আঁৰত কি আছিল : ক'লে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ৰাজ্যিক কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে অসমীয়া আৰু বিহাৰীৰ সংঘাত সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷
Published : June 13, 2026 at 5:28 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ আৰ্য নগৰত সংঘটিত হোৱা অসমীয়া আৰু বিহাৰীৰ সংঘাতৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে কেতবোৰ দিশ সদৰী কৰে ।
গুৱাহাটীৰ আৰ্য নগৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "সেই ঘটনাটোৰ যিজন মূল নায়ক তেওঁ কোন হয় ? কোনোবা এজন সাংবাদিকৰ নাম ওলাই আছে, ঘূৰি আছে । অসমত যদি অসমীয়া-বিহাৰী, অসমীয়া-বঙালী এই কাজিয়াবিলাক কৰি থাকিলে আমি আকৌ আন্দোলনৰ দিনলৈকে উভতি যাম । এজন অপৰাধী হিন্দীভাষী হ'ব পাৰে । কিন্তু তেওঁ হিন্দীভাষী লোকসকলক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে । কোনোবা অসমীয়া ল'ৰা এজন ধৰ্ষণৰ গোচৰত পৰিলে কোনোবাই গোটেই অসমীয়া জাতিটোক ধৰ্ষণকাৰী বুলি ক'লে আমি মানি ল'ম নেকি ? গতিকে কোনোবা এজন বিহাৰী-অসমীয়াৰ কাজিয়া লাগিলে গোটেই বিহাৰী জাতিটোক টানি অনা, অসমীয়া জাতিটোক টানি অনা এই বিষয়টো কোনো কাৰণতে সমৰ্থনযোগ্য নহয় । এইবোৰ কৰিলে আমাৰ কি লাভ হ'ল ।’’
মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‘‘অসমত যিমান হিন্দীভাষী থাকে তাতকৈ বেছি অসমীয়া ল'ৰা বাহিৰত থাকে । যদি ভাৰতৰ লোকে কয় যে আপোনালোকৰ ২৫ লাখ লোক ঘূৰাই লওক । ২৫ লাখৰো বেছি অসমীয়া আজি অসমৰ বাহিৰত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আছে । এই কথাবোৰ আমি পাহৰি যাওঁ । গতিকে এইবোৰ ঠিক কথা নহয় । যদি কোনোৱা বিহাৰী সংগঠন এটাই প্ৰস্তাৱ লৈ আমাক আক্ৰমণ কৰিলে বেলেগ কথা । দুজন অপৰাধীৰ কাজিয়া কেনেকৈ অসমীয়া আৰু বিহাৰীৰ হ'ব পাৰে । অসমীয়া আৰু অসমীয়াৰ মাজত কাজিয়া হ'লে আমি কি ক'ম ! এইবোৰ এটা সৰু ৰাস্তা আৰু এইবোৰ আটাইতকৈ বেছি চলাই তথা প্ৰচাৰ কৰে বাংলাদেশৰ পৰা অহা সন্দেহযুক্ত মানুহখিনিয়ে ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "নলবাৰীত যিটো ঘটনা হ'ল কোনোবা হিন্দীভাষী এজনে আজিলৈকে কৰা উদাহৰণ আছে নেকি ? কোনোৱা বঙালীভাষী এজনে কৰা উদাহৰণ আছে নেকি ? গতিকে মোৰ ভিউ স্পষ্ট আমি ভাৰতীয়, আমি অসমীয়া । আমি উগ্ৰ অসমীয়া কৰিলে আমাৰ ২৫ লাখ মানুহক ভাৰতৰ পৰা ঘূৰাই আনিব লাগিব । গতিকে কেইজনমান মানুহৰ বাবে অসমীয়া জাতিৰ উত্থানৰ প্ৰক্ৰিয়াটো স্তব্ধ হ'ব নোৱাৰে । আমাক ভাৰত লাগিবই । গতিকে এইবোৰ কথাত মই নাই ।’’
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘যিকেইজনে এইবোৰ কাম কৰে তেওঁলোকক মই বেয়া পাওঁ । চান্দা নিদিলে অসমীয়া-বিহাৰী কৰি দিব । এইটো কি কথা ! আমাৰ কোন ছোৱালীক তেওঁলোকে ধৰ্ষণ কৰিছে ? কোনোৱা মাৰোৱাৰী তথা হিন্দীভাষী মানুহে আমাৰ অসমীয়া ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰাৰ ৰেকৰ্ড আছে নেকি ? যিয়ে ধৰ্ষণ কৰাৰ কেচ এটা হোৱাৰ পাছত অসমীয়া-বিহাৰী এটা লগাই দিয়ে আৰু আমাৰ খং সলনি কৰিব খোজে । নলবাৰী আৰু গোৱালপাৰাৰ ঘটনাটো নোহোৱা হ'লে আৰ্য নগৰৰ ঘটনাটো ইমান আলোচনা নহ'লহেঁতেন ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘নলবাৰী আৰু গোৱালপাৰাৰ ঘটনাটো ডাইভাৰ্ট কৰাৰ বাবেই আৰ্য নগৰৰ ঘটনা । আৰ্য নগৰৰ ঘটনা চান্দা তোলাৰ ঘটনা আছিল । কিছুমান মানুহে চান্দা তুলি খোৱাটো স্বভাৱ কৰি লৈছে । এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে চান্দা তোলাৰ কেচ আছিল । এআইৰ যোগেদি যিকোনো মানুহে অসমীয়া গ' বেক বুলি লগাই দিব পাৰে । এইবোৰ কৰিব নাপায় । অসমখন বহুত আগবাঢ়ি গৈছে । অসমীয়াগিৰি কৰিব হ'লে ডাক্টৰ, আইপিএছ, আইএএছ বিষয়া হৈ কৰক । আত্মসহায়ক গোটৰ আই-মাতৃসকলে অসমীয়াগিৰি কৰি আছে ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰসংগক্ৰমে কয়, "নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত মোক পশ্চিমবংগত বহুত সন্মান দিছিল । মোক ক'ৰ পৰ অসমীয়া আহিলে বুলি কোৱা নাই । বঙালি মানুহে মোক বহুত সন্মান দিছে । ডাঙৰ ডাঙৰ সভা হৈছিল । সকলো প্ৰচাৰ সভাত অসমীয়া গানত সকলো নাচিছে । অসমৰ বাহিৰত অসমীয়াৰ বহুত সন্মান হৈ গ'ল ।’’
মুখ্যমন্ত্রীয়ে আৰু কয়, ‘‘অসমত এটা গ্ৰুপ বহি আছে যাতে অসমক বদনাম কৰিব পাৰে । অসমত কিবা এটা হ'লে বাহিৰত থকা অসমীয়া সকলো শংকিত হৈ পৰে । নলবাৰী আৰু গোৱালপাৰা হোৱা বাবেহে এই আৰ্য নগৰৰ ঘটনাটো হ'ল । আমি সাবধানে থাকিব লাগিব । অসম বহুত আগুৱাই গৈছে । মই টাটাৰ দৰে আৰু দুই-তিনিটা উদ্যোগ আনিবলৈ লাগি আছো । এনেদৰে অসমীয়া-বিহাৰী লগাই দিলে যিমান মানুহ আহিব সকলো হিন্দীভাষীয়ে আহিব । গতিকে হিন্দীভাষীৰ লগত যুজি আমি পাৰিম নেকি ? সকলো বিষয়া হিন্দীভাষী আহিব । নলবাৰী আৰু গোৱালপাৰাৰ ঘটনাৰ প্ৰভাৱ আৰ্য নগৰৰ ঘটনা । মই মুখ্যমন্ত্রী থকালৈকে এইবোৰ ঘটনা হ'বলৈ নিদিওঁ ।"
লগতে পঢ়ক : অসমীয়া-বিহাৰীৰ সংঘাতক নস্যাৎ কৰি আৰক্ষীৰ মন্তব্য, এয়া ধনদাবীৰ ঘটনা