মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, আগষ্ট মাহৰ পৰা হিতাধিকাৰীয়ে পাব অৰুণোদয়ৰ ধন

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, আগষ্ট মাহৰ পৰা হিতাধিকাৰীয়ে পাব অৰুণোদয়ৰ ধন
কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, আগষ্ট মাহৰ পৰা হিতাধিকাৰীয়ে পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন, অসমত ১৮ বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ লোকে নাপাব আধাৰ কাৰ্ড
Published : June 13, 2026 at 4:38 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় কেবিনেট বৈঠক ৷ ৰাজ্যিক কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি অসমত ১৮ বছৰৰ ওপৰৰ কোনো লোককে আধাৰ কাৰ্ড প্রদান কৰা নহয়। দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদমেল যোগে সদৰি কৰে।
মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই কয়, "ৰাজ্যত ১৮ বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ কোনো লোককে আধাৰ কাৰ্ড নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে ১৮ বছৰৰ ওপৰৰ সকলোকে প্রদান কৰা হৈছে আধাৰ কাৰ্ড । কিবা কাৰণত কোনো লোকক লাগিলে জিলা আয়ুক্তই ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমতি ল'ব লাগিব । অৱশ্যে ছয় মাহৰ বাবে বিশেষ লোকৰ বাবে থাকিব শিথিলতা ।"
তেওঁ লগতে কয়,"২০২৭ চনৰ মাৰ্চলৈকে অনুসূচীত জাতি আৰু অনুসূচীত জনজাতিৰ লগতে চাহ বাগিচাৰ লোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব । ছয় মাহত পাছত তেওঁলোকৰ বাবেও আধাৰ কাৰ্ড দিয়া বন্ধ কৰা হ'ব । ১৮ বছৰৰ তলৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা মুকলি থাকিব । অবৈধ বাংলাদেশীয়ে যাতে আধাৰ কাৰ্ড ল’ব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা লৈছে ।"
কেবিনেটত লোৱা আঁচনিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "পহিলা জুলাইৰ পৰা অসমত ৰূপায়ণ কৰা হ’ব কেন্দ্ৰৰ ভিবিজী ৰাম জী আঁচনি । এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে এইবছৰ দুই হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ব । প্ৰতিখন পঞ্চায়তে গড়ে লাভ কৰিব ১ কোটিকৈ টকা । গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকক নিশ্চিত নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰিব এই আঁচনিয়ে । এই আঁচনিত ১২৫ দিনৰ নিয়োগ লাভ কৰিব । পূৰ্বৰ ৯০ দিনৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া ১২৫ দিনৰ সুবিধা লাভ কৰিব । গ্রাম্য অৰ্থনীতিত এই আঁচনিয়ে উৎসাহ প্রদান কৰিব ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰৰ আশে-পাশে ছেটেলাইট চিটী নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । ইয়াৰ বাবে কেবিনেটত গুৱাহাটী ছেটেলাইট চিটী প্রাধিকৰণ নামেৰে এটা নতুন কৰ্তৃপক্ষ গঠনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । জিএমডিএ এলেকাৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ হ’ব এই প্ৰস্তাৱিত ছেটেলাইট চিটী । পলাশবাৰী, শুৱালকুছি আদি অঞ্চলত এই চিটী নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।"
কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "ভাৰতীয় প্ৰশাসনীক সেৱাৰ বিষয়াসকলে এতিয়াৰে পৰা সময়ৰ পূৰ্বে ডেপুটেশ্যনত যাবলৈ বিচাৰিলে কেইবাটাও চৰ্ট সাপেক্ষে কেবিনেটে অনুমোদন জনাব । পূৰ্বতে মুখ্যমন্ত্রীৰ অনুমোদন সাপেক্ষে ডেপুটেশ্যন যাব পাৰিছিল। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা সময়ৰ পূৰ্বে যাব বিচাৰিলে কেবিনেটৰ অনুমোদন সাপেক্ষেহে ডেপুটেশ্যনত যাব পাৰিব ।"
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রী সম্ভাৱনীয় অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "১, ২ আৰু ৩ জুলাইত গুৱাহাটীত এগৰাকী বিশেষ অতিথিৰ আগমণৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰো অসম ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা আছে । সেই বিষয়টো লৈ মহানগৰখনক কিদৰে সাজু কৰা হ'ব তাকলৈ কেবিনেটত আলোচনা কৰা হয় । কিন্তু ভ্ৰমণটো এতিয়ালৈকে এশ শতাংশ নিশ্চিত নহয় বাবে সবিশেষ এতিয়াই জনাব বিচৰা নাই । তথাপি প্ৰস্তুতি আজিৰে পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিব । আমি গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিম ।"
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "৬ জুলাইৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব। এই অধিৱেশন ২১ দিনৰ বেছি চলিব । এই অধিৱেশনত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰা হ'ব । জুলাই মাহত বাজেট অধিৱেশ শেষ হোৱাৰ লগে লগে আগষ্ট মাহৰ পৰা চৰকাৰৰ জনকল্যানমূলক আঁচনিসমূহ আৰম্ভ হ'ব । অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন আগষ্ট মাহৰ পৰা পূৰ্বৰ দৰেই লাভ কৰিব ।"
লগতে পঢ়ক:যোৰহাটৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত পাঁচজনৰ মৃত্যু, বায়ুসেনাৰ তদন্ত ঘোষণা