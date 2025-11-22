ETV Bharat / politics

অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ আৰম্ভ, ২৯,০০০ৰো অধিক BLO নিয়োজিত

ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত অসমত নাগৰিকত্ব পৰীক্ষণৰ কাম চলি আছে বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে জানিবলৈ দিয়ে।

ASSAM SPECIAL REVISION
অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ আৰম্ভ, ২৯,০০০ৰো অধিক BLO নিয়োজিত (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 22, 2025 at 10:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সন্তু দাসৰ প্ৰতিবেদন

নতুন দিল্লী : শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসমৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ । বুথ লেভেল অফিচাৰ (বি এল অ’) সকলে ঘৰে ঘৰে গৈ ৰাজ্যজুৰি ভোটাৰক পৰীক্ষা কৰি আছে । অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা । ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ৰ ২১ নং ধাৰাত বিশেষ সংশোধনৰ নিৰ্দেশ দিছে । এই বিশেষ সংশোধন অসমত ১ জানুৱাৰী, ২০২৬, যোগ্যতাৰ তাৰিখ হিচাপে লৈ চলি আছে আৰু ৰাজ্যৰ ২৫,২০২,৭৭৫ ভোটাৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ।

উল্লেখ্য যে পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু, কেৰালাকে ধৰি কেইবাখনো নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যত বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (SIR) চলি আছে । কিন্তু অসমত ৰাজ্যৰ অনন্য নাগৰিকত্ব নিয়মৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে SIRৰ সলনি বিশেষ সংশোধনৰ নিৰ্দেশ দিছে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত ইতিমধ্যে নাগৰিকত্ব পৰীক্ষণৰ কাম চলি আছে আৰু চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আছে ।

অসমৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ কথা উল্লেখ কৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ সূত্ৰই শনিবাৰে ই টি ভি ভাৰতক কয়, "আজিৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে । আজিৰে পৰা ৰাজ্যজুৰি বি এল অ’ই ঘৰে ঘৰে পৰীক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে ।"

সূত্ৰটোৱে লগতে কয়, "বি এল অ’ সমূহে ঘৰে ঘৰে পৰীক্ষণৰ বাবে তেওঁলোকৰ নিযুক্ত অঞ্চলত বৰ্তমানৰ ভোটাৰৰ তথ্য থকা পূৰ্ব-পূৰ্ণ বি এল অ’ পঞ্জীয়ন লাভ কৰিব । ঘৰে ঘৰে জৰীপ চলোৱা আৰু ভোটাৰ বা পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ পৰা পৰীক্ষিত বা সংশোধিত সবিশেষ লাভ কৰাৰ বাবে পৰিয়ালটোৱেই মূল একক হিচাপে কাম কৰে ।"

নিৰ্বাচন আয়োগৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, অসমত এই বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ বাবে মুঠ ২৯,৬৫৬ টা বি এল অ’ নিয়োগ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে একাধিক প্ৰৱেশ, স্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰিত ভোটাৰ, মৃত ভোটাৰ আৰু নতুন ভোটাৰৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব ।

বি এল অ’ই এই কামবোৰ সম্পন্ন কৰিব

সকলো বি এল অ’ই প্ৰয়োজনীয় প্ৰ-পত্ৰ ৬ (নতুন ভোটাৰ নামভৰ্তিৰ বাবে) আৰু প্ৰ-পত্ৰ ৭ আৰু ৮ (বৰ্তমানৰ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা/সংশোধন/বদলি কৰাৰ বাবে) সংগ্ৰহ কৰিব । সূত্ৰসমূহে কয়, “যদি বি এল অ’সকলে ঘৰে ঘৰে গৈ পৰীক্ষণ চলোৱা সময়ত কোনো ঘৰ বন্ধ বা তলা লগোৱা দেখা পায়, তেন্তে তেওঁলোকে পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কমেও তিনিবাৰকৈ যাব লাগিব ।” তেওঁ লগতে কয় যে ২০ ডিচেম্বৰলৈকে ঘৰে ঘৰে পৰীক্ষণ চলি থাকিব ।

ডি ভোটাৰ (সন্দেহজনক ভোটাৰ) সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম বাদ পৰা বা আঁতৰোৱাকে ধৰি যিকোনো পৰিৱৰ্তন কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ বা উপযুক্ত আদালতৰ পৰা নিৰ্দেশ লাভ কৰাৰ পিছতহে কৰা হ’ব ।

মুঠ ৬১,৫৩৩ জন বুথ লেভেল এজেণ্ট নিয়োগ কৰা হৈছে

নিৰ্বাচন আয়োগৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, কোনো যোগ্য ভোটাৰক যাতে বাদ দিয়া নহয় আৰু কোনো অযোগ্য ব্যক্তিক ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ সংশ্লিষ্ট সকলো বিষয়াক কোৱা হৈছে । অসমত বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ বাবে মুঠ ৬১,৫৩৩জন বুথ লেভেল এজেণ্ট (বিএলএ) নিয়োগ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁলোকে অৱগত কৰে ।

ইফালে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, "প্ৰতিজন যোগ্য নাগৰিক পঞ্জীয়ন হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ অসমে ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ ২০২৬ আৰম্ভ কৰিছে । সকলো যোগ্য নাগৰিককে নিজৰ ভোটাৰৰ সবিশেষ পৰীক্ষা কৰি নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত যিকোনো প্ৰয়োজনীয় দাবী বা আপত্তি দাখিল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।"

ইয়াৰ পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ৰাজ্যৰ বিশেষ সংশোধনীৰ কথা উল্লেখ কৰি এটা পোষ্টত কয়, "ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো যোগ্য নাগৰিকৰ বাবে এখন নিকা, নবীকৃত, আৰু সঠিক ভোটাৰ তালিকা নিশ্চিত কৰাত সহায়ক হ'ব । অসমে নির্বাচন আয়োগক (ই চি আই) সম্পূর্ণ সহযোগিতা কৰি নির্বাচন আয়োগক (ই চি আই) সম্পূর্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব যাতে এই সংশোধনটো স্বচ্ছ আৰু সময়সীমাবদ্ধভাৱে সম্পূর্ণ কৰিব পাৰে ।"

অসমত ই চি আইৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ সূচী অনুসৰি ২৭ ডিচেম্বৰত ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা প্ৰকাশ পাব । দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ কাম ২৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু ২২ জানুৱাৰীলৈকে চলিব ।

লগতে পঢ়ক : অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা অবৈধ ভোটাৰক আঁতৰ কৰাত এছ আৰে সহায় কৰিব: ডঃ শৰ্মা

অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ নিৰ্দেশ নিৰ্বাচন আয়োগৰ

দুদিনৰ আগত আহিলেও নাম উঠিব ভোটাৰ তালিকাত : এছ আৰৰ নিৰ্দেশনাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

SPECIAL REVISION OF ELECTORAL ROLL
ELECTION COMMISSION OF INDIA
CM HIMANTA BISWA SARMA
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM SPECIAL REVISION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.