দুদিনৰ আগত আহিলেও নাম উঠিব ভোটাৰ তালিকাত : এছ আৰৰ নিৰ্দেশনাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া

এছ আৰৰ জৰিয়তে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা ভোটাৰ আনি নিৰ্বাচন জয়ৰ পৰিকল্পনা বিজেপিৰ । এই অভিযোগেৰে অসমত এছ আৰৰ বিৰোধিতা বিৰোধীৰ ।

SR in Assam
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 19, 2025 at 7:10 PM IST

8 Min Read
গুৱাহাটী : অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বিশেষকৈ কৰ্মসূত্ৰে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকে ইয়াৰে বাসিন্দা হোৱাৰ ইচ্ছাৰে এমাহ বাদেই, দুদিনৰ আগতে আহি থাকিলেও নিৰ্ধাৰিত ৮নং প্ৰ-পত্রযোগে অসমত ভোটাধিকাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব । এই ব্যৱস্থাটোৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে ।

ইয়াৰ ফলত বিহাৰ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে অসমত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বহিঃৰাজ্যৰ লোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাই । বুধবাৰে ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাতকাৰত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে অসমত জাৰি কৰা এছ আৰৰ প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।

অসমত এছ আৰৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "অসমৰ ক্ষেত্ৰত এছ আই আৰ কৰা নহয় বুলি কৈ নিৰ্বাচন আয়োগে এতিয়া যি এছ আৰ কৰাৰ কথা কৈছে তাক লৈ ৰাইজৰ মাজত সন্দেহ আৰু শংকাই দেখা দিয়াৰ যথেষ্ট থল আছে । পূৰ্বে দিল্লীত সংবাদমেল পাতি নিৰ্বাচন আয়োগে এন আৰ চিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমত এছ আই আৰ কৰা নহয় বুলি কৈছিল । ফলত অসমৰ জনতাই সকাহ পাইছিল । কিন্তু এতিয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভোটাৰ তালিকাৰ যি সংক্ষিপ্ত সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে তাৰ পৰিৱৰ্তে বিশেষ সংশোধনী চমুকৈ এছ আৰ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে । বি এল অ’সকলৰ পৰ্যাপ্ত প্ৰশিক্ষণ অবিহনে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অতি খৰখেদাকৈ কৰা হৈছে । এছ আৰ সন্দৰ্ভত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াই কৰা বৈঠকত আমি কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ কথা স্পষ্ট ৰূপত দাঙি ধৰিছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ভোটাৰ তালিকাৰ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী বা 'ছামাৰি ৰিভিজন’ এক নিয়মীয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই যদিও বৰ্তমান নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰিবলৈ ওলোৱা স্পেচিয়েল ৰিভিজন চমুকৈ এছ আৰক লৈ ৰাইজ সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব । এছ আৰ নিৰ্বাচন থাকক বা নাথাকক প্ৰতিটো বছৰতে জানুৱাৰী মাহত কৰাটো এটা নিয়ম । কিন্তু স্পেচিয়েল ৰিভিজন পৃথক । গতিকে বিহাৰত যিদৰে এছ আই আৰৰ যোগেদি বহু ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছিল, অসমত এছ আৰৰ যোগেদি যে তেনে নকৰিব সেই কথা আমি খাটাংকৈ ক’ব নোৱাৰোঁ । এই কথাত আমাৰ সন্দেহ আছে ।"

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই সিদ্ধান্ত লোৱা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথোঁ তিনি-চাৰিমাহ থকা অৱস্থাত এছ আৰ কৰাৰ আঁৰত বিশেষ কাৰণ থাকিব পাৰে । ছামাৰি ৰিভিজন অনুসৰি মৃত লোকসকলৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হয় আৰু নতুনকৈ ভোটাধিকাৰৰ বাবে যোগ্যসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হয় । সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভোটাৰ তালিকা আপডেট হৈ আছে । তেনেস্থলত ৮ মাহ পিছত কিয় পুনৰ ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণ কৰিবলগীয়া হ’ল । এছ আৰৰ নিয়মাৱলীত বি এল এক লৈ থকা নিয়ম আৰু বি এল এৰ নিযুক্তি পত্ৰত উল্লেখ থকা বি এল এৰ দায়িত্ব-কৰ্তব্যৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে বাবেই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "গাইডলাইনত স্পষ্টকৈ আছে যে এছ আৰৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপতে একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে বি এল অ’সকলৰ লগত ৰাজনৈতিক দলৰ বি এল এসকলে সহযোগ কৰিব । কিন্তু নিযুক্তি পত্ৰত দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সীমিত কৰি দিয়া হৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে খচৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ দিনাৰ পৰা ওজৰ-আপত্তি দাখিল কৰাৰ অন্তিম দিনটোলৈকেহে বি এল অ’সকল ব্যৱহৃত হ’ব । খচৰা তালিকা প্ৰকাশ হ’বলগীয়া ২৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ওজৰ-আপত্তিৰ অন্তিম দিন অৰ্থাৎ মাত্ৰ ১৩-১৪ দিনৰ বাবেহে বি এল এক কামত লগাব । বাকী আচল কামবোৰত বি এল এসকলক আঁতৰাই ৰখাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে সন্দেহ ঘনীভূত হৈ পৰিছে ।"

ৰিপুণ বৰাই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত সন্দেহ ব্যক্ত কৰি লগতে কয়, "বি এল এক লৈ থকা স্ববিৰোধী নীতিৰ সম্পৰ্কে অৱগত কৰি সেয়া দূৰ কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক জনোৱা হৈছে । আয়োগে বি এল এসকলক মূল কামৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিলে অসমত এছ আই আৰ নকৰিলেও এছ আৰৰ যোগেদিয়েই বিহাৰৰ দৰে শাসক পক্ষৰ সুবিধা হোৱাকৈ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰিবলৈ অভিসন্ধি ৰচনা কৰিছে বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম ।"

ইফালে দুই-এদিনতে অহা বহিঃৰাজ্যৰ লোকে ভোটাধিকাৰৰ সুবিধা পোৱাৰ প্ৰসংগটোত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "এইটো সংবিধানবিৰোধী কথা । আমি ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ । ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াৰে হোৱা সৰ্বদলীয় বৈঠকত এই বিষয়ে আমাক কোৱা হোৱা নাছিল । এই বিষয়টো স্পষ্টভাৱে জনাব ল‍াগিব । এনে হ'লে শাসকীয় দলে বিহাৰ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে বাহিৰৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোক আনি নিৰ্বাচন জিকাৰ কাৰচাজি কৰিব । এইটো এটা ভয়ংকৰ কথা । ইয়াক কোনো কাৰণতে মানি ল'ব নোৱাৰি ।"

উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্য নির্বাচন বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে সংবাদমেলযোগে এছ আৰৰ বিষয়ে সদৰী কৰিছিল । অসমলৈ কৰ্মসূত্ৰে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকে ইয়াৰে বাসিন্দা হোৱাৰ ইচ্ছাৰে এমাহ বাদেই দুদিনৰ আগতে আহি থাকিলেও নিৰ্ধাৰিত ৮নং প্ৰ-পত্রযোগে অসমত ভোটাধিকাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি মুখ্য নির্বাচন বিষয়াগৰাকীয়ে সদৰী কৰিছিল ।

তেওঁৰ মতে, এমাহ দুমাহৰ পৰা বসতি কৰাসকলৰ কথা বাদেই কোনোবাই দুদিন আগতে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আহি কৰ্মসূত্ৰে অসমৰ বাসিন্দা হ'ব খুজিলে পাব ভোটাধিকাৰ । উল্লেখ্য যে বিহাৰত ভোটচুৰিৰ প্ৰসংগক লৈ এনেবোৰ বিসংগতিৰ তথ্য উন্মোচিত হোৱাৰ সময়ত অসমত ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।

এছ আৰ সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনী চমুকৈ এছ আৰৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

এছ আৰৰ বিৰোধিতা অখিল গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত অখিল গগৈয়ে কয়, "বিজেপিয়ে ভোটাৰ তালিকাত নতুন নামভৰ্তি কৰি অবৈধভাৱে জয়ী হ’ব খুজিছে ২০২৬ৰ অসম বিধান সভাৰ নিৰ্বাচন । ভোটাৰ তালিকাত অসমত স্থায়ীভাৱে বসবাস নকৰা মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ । মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াই কোৱা অনুসৰি, অসমলৈ দুদিনৰ আগলৈকে অহা যিকোনো লোকে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব । ভয়ংকৰ ঘটনা । খেল সলনি কৰি দিব পৰা সাংঘাটিক ঘটনা এটা নিৰ্বাচন আয়োগে অসমত কৰিব বিচাৰিছে । এতিয়া এটা দলক ভোট দিবৰ বাবে বেলেগ এখন ৰাজ্যৰ পৰা মানুহ লৈ আহিব পাৰিব । অসমৰ মানুহে এই কথা কেতিয়াও মানি ল'ব নালাগে । আমি অসমৰ মানুহে অসমৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব খোজো । জন্মসূত্রে অসমত থকা মানুহে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব । বাহিৰৰ লোকে নোৱাৰিব । সকলোৱে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা উচিত ।"

এছ আৰৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা অসম জাতীয় পৰিষদৰ

এছ আৰ সন্দৰ্ভত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "অসমত এছ আৰৰ যি কথা কোৱা হৈছে এইটো অত্যন্ত ভয়াৱহ । এছ আই আৰ অসমত নকৰাৰ কথা কৈছিল । কিন্তু বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত এছ আৰ কৰাৰ কথা কৈছে । এছ আৰত এটা ভয়াৱহ আৰু উদ্বেগজনক কথা কোৱা হৈছে । বাহিৰৰ পৰা দুদিন আগত আহিলেও অসমৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব । এই কথাটোৱে হাজাৰ হাজাৰ, লাখ লাখ মানুহক অসমলৈ অনাৰ বাট মুকলি কৰি দিছে । এছ আৰ কৰাৰ লগে লগে বিদেশীৰ লগতে বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰাও মানুহ আনিব পাৰিব । এছ আৰৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব বিজেপিয়ে । বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি ভোট দিয়াব পাৰিব । আমি এছ আৰৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ । অসমত এন আৰ চি সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত এছ আই আৰ বা এছ আৰ বন্ধ হ'ব লাগে ।"

CONGRESS OPPOSES SR IN ASSAM
ASSAM ELECTIONS 2026
AKHIL GOGOI
ইটিভি ভাৰত অসম
SR IN ASSAM

