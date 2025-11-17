অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ নিৰ্দেশ নিৰ্বাচন আয়োগৰ
নিৰ্বাচন আয়োগে লিখা এখন পত্ৰত অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াক জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ অধীনত বিশেষ সংশোধনী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
নতুন দিল্লী : অসমত অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ কথা সোমবাৰে ঘোষণা কৰে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে । জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন ১৯৫০ৰ ২১ নং ধাৰাত ৰাজ্যত বিশেষ সংশোধনৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াক এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ।
অসমৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত ইচিআইৰ সচিব পৱন দিৱানে কয়, "মোক এই কথা বুজাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে আয়োগে অসম ৰাজ্যত ১ জানুৱাৰী, ২০২৬ক যোগ্যতা অৰ্জনৰ তাৰিখ হিচাপে উল্লেখ কৰি, ১৯৫০ চনৰ জনপ্ৰতিনিধি আইনৰ ২১ নং ধাৰাত বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ নিৰ্দেশ দিছে ।"
পুনৰীক্ষণৰ পূৰ্বে কাৰ্যকলাপ
পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা বিশেষ পুনৰীক্ষণ সূচী অনুসৰি ১৮ নৱেম্বৰৰ পৰা সকলো নথি-পত্ৰ ছপা আৰু নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হ’ব আৰু ২১ নৱেম্বৰলৈকে চলিব ।
বুথ লেভেল অফিচাৰ (বিএলঅ’)ৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে পৰীক্ষণ, ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ যুক্তিযুক্ততা/পুনৰ ব্যৱস্থা, আৰু নিৰ্বাচনী তালিকা/নিৰ্বাচক ফটো পৰিচয় পত্ৰ (ইপিআইচি)ৰ অমিল শুধৰণি ২২ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কৰা হ’ব ।
পুনৰীক্ষণ কাৰ্যকলাপ:
নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতে, ২৭ ডিচেম্বৰত খচৰা নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ’ব । দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ সময়সীমা (যিবোৰৰ বাবে জাননীৰ সময়সীমা উকলি যোৱা দাবী আৰু আপত্তি নিষ্পত্তিকে ধৰি) ২৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু ২২ জানুৱাৰীলৈকে চলিব ।
অসমৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা নিৰ্বাচন আয়োগৰ পত্ৰত কোৱা হৈছে, "প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ ই আৰ অ’ই যাতে কোনো যোগ্য নাগৰিকক বাদ দিয়া নহয় আৰু লগতে কোনো অযোগ্য ব্যক্তিক নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তাৰ বাবে দায়বদ্ধ হ’ব। এছ আৰৰ সময়ত মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া/ডি ই অ’/ই আৰ অ’ই ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৩২৬ নং অনুচ্ছেদ আৰু জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ৰ ১৬ আৰু ১৯ নং ধাৰা অনুসৰি প্ৰতিজন যোগ্য ব্যক্তিক ভোটাৰ হিচাপে নামভৰ্তি কৰাটো নিশ্চিত কৰিব ।"
নিৰ্বাচনী তালিকাত পঞ্জীয়নৰ বাবে কোনে আবেদন কৰিব পাৰে :
- যদি ব্যক্তিজন ভাৰতৰ নাগৰিক হয়
- ২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ বয়স ১৮ বছৰৰ কম নহয়
- সমষ্টিটোৰ এজন সাধাৰণ বাসিন্দা
- কোনো আইনৰ অধীনত অযোগ্য নহয়
- অসুস্থ মনৰ নহয়
উল্লেখযোগ্য যে অসমত বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ ঘোষণা ৯খন ৰাজ্য আৰু তিনিখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (SIR)ৰ এমাহৰ ভিতৰতে কৰা হৈছে । SIR চলি থকা ১২খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত আছে পশ্চিমবংগ, কেৰালা, আৰু তামিলনাডু, য’ত অহা বছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ।
