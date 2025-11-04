ETV Bharat / bharat

গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি অভিহিত কৰি SIR বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল DMK ৰ

ডি এম কেৰ সাংগঠনিক সম্পাদক আৰ এছ ভাৰতীয়ে দাখিল কৰা আবেদনখনত এই প্ৰক্ৰিয়াক অসাংবিধানিক, স্বেচ্ছাচাৰী আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি অভিহিত কৰা হৈছে ।

DMK MOVES SC AGAINST SIR
উচ্চতম ন্যায়ালয় (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2025 at 11:33 AM IST

5 Min Read
নতুন দিল্লী : তামিলনাডুৰ শাসকীয় ডি এম কে দলে ৰাজ্যখনৰ নির্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (SIR) চলোৱাৰ বাবে নির্বাচন আয়োগৰ সিদ্ধান্তক প্রত্যাহ্বান জনাই সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দাখিল কৰে ৷

দ্ৰাবিদা মুনেত্ৰ কাঝাগমৰ সাংগঠনিক সম্পাদক আৰ ভাৰতীয়ে এই প্ৰক্ৰিয়াক অসাংবিধানিক, স্বেচ্ছাচাৰী, আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি অভিহিত কৰিছে ৷

এই আবেদনখনত ৰাজ্যত এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা ইচিৰ ২৭ অক্টোবৰৰ অধিসূচনা বাতিল কৰাৰ দাবী জনোৱা হৈছে ৷ আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এছ আই আৰে সাংবিধানিক পৰিসৰ অতিক্ৰম কৰিছে কাৰণ নিৰ্বাচনী সংস্থাটোক নিৰ্বাচনৰ তদাৰক আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা সংবিধানৰ ৩২৪ নং অনুচ্ছেদ কেৱল আইন নথকা অঞ্চলতহে প্ৰযোজ্য ।

আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এছ আই আৰ আৰু আদেশসমূহ বাতিল নকৰিলে লাখ লাখ ভোটাৰক ইচ্ছাকৃতভাৱে আৰু যথাযথ প্ৰক্ৰিয়া অবিহনে নিজৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচনৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত সংবিধানৰ মৌলিক গাঁথনিৰ অংশ দেশৰ মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন আৰু গণতন্ত্ৰত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে ৷

আবেদনখনত কোৱা হৈছে, "নিৰ্দেশনাখনৰ নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা, যথাযথ প্ৰক্ৰিয়াৰ অভাৱৰ লগতে তামিলনাডু ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ এই বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণৰ বাবে অতি কম সময়সীমাই নিশ্চিত কৰে যে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত লাখ লাখ প্ৰকৃত ভোটাৰৰ নাম নিৰ্বাচনী তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব ৷"

আবেদনখনত অভিযোগ কৰা হৈছে যে এইটো ১৪, ১৯, আৰু ২১ নং অনুচ্ছেদ (সমতাৰ অধিকাৰ, বাক স্বাধীনতা, আৰু জীৱনৰ অধিকাৰ) আৰু সংবিধানৰ অন্যান্য বিধান আৰু জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন (ROPA) আৰু নিৰ্বাচক পঞ্জীয়ন নিয়ম, ১৯৬০ উলংঘা কৰা হৈছে ৷

জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা সাংসদ এন আৰ ইলাংগোৱে প্ৰস্তুত কৰা এই আৱেদনখন সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়নত দাখিল কৰে অধিবক্তা বিবেক সিঙে আৰু এই সপ্তাহতে শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

আবেদনখনত কোৱা হৈছে, "২৭.১০.২০২৫ আৰু ২৪.০৬.২০২৫ তাৰিখৰ আদেশৰ দ্বাৰা প্ৰতিবাদীয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰস্তুত আৰু পুনৰীক্ষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বৰ্তমানৰ আইনী কাঠামো সলনি কৰিব বিচাৰিছে ৷ এছ আই আৰক যি ধৰণে পৰিচালনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সেয়া ROPA বা ১৯৬০ চনৰ নিয়মত নহয় আৰু এই পদ্ধতিটো বৰ্ণনা কৰা পদ্ধতিতকৈ পৃথক আৰু সেইবাবেই ই নিৰ্ধাৰিত অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰত ।"

আবেদনখনত যুক্তি দিয়া হৈছে যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ২৪.০৬.২০২৫ আৰু ২৭.০৬.২০২৫ তাৰিখৰ নিৰ্দেশত নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতি স্বেচ্ছাচাৰী, অযুক্তিকৰ আৰু অবৈধ, আৰু বিহাৰত দেখা পোৱাৰ দৰে এছ আই আৰয়ে বিভ্ৰান্তি, অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু বৃহৎ সংখ্যক ভোটাৰক ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব ৷

আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে যদিহে এছ আই আৰৰ নিৰ্দেশ বাতিল নহয় তেন্তে লাখ লাখ নাগৰিকক স্বেচ্ছাচাৰীভাৱে, অন্যায়ভাৱে, আৰু অবৈধভাৱে নিজৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচনৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ’ব, যাৰ ফলত সংবিধানৰ মৌলিক গাঁথনিৰ অংশ দেশৰ মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন আৰু গণতন্ত্ৰত ব্যাঘাত জন্মিব ৷

আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে কোনো ধৰণৰ পৰামৰ্শ বা স্পষ্ট প্ৰশাসনিক প্ৰয়োজনীয়তা অবিহনে একপক্ষীয়ভাৱে এনে অভূতপূৰ্ব, সম্পদ-নিবিড় আৰু সামাজিকভাৱে বিঘ্নিতকাৰী প্ৰক্ৰিয়া এখন ৰাজ্যৰ ওপৰত জাপি দিয়াটোৱে সংবিধানৰ সংঘীয় গাঁথনি উলংঘা কৰে, যিটোক ইয়াৰ মৌলিক গাঁথনিৰ অংশ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷

ইয়াত কোৱা হৈছে, "আইনী সুৰক্ষাক আওকাণ কৰি সংশ্লিষ্ট ৰাষ্ট্ৰখনক ফলপ্ৰসূভাৱে কেন্দ্ৰই সিদ্ধান্ত লোৱা একপক্ষীয় পদ্ধতিৰ বাবে কেৱল কাৰ্যকৰী সংস্থালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ইয়াৰ ভূখণ্ডৰ ভিতৰত থকা বৃহৎ সংখ্যক প্ৰকৃত ভোটাৰক ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ আৰু তেওঁলোকৰ সাংবিধানিকভাৱে নিশ্চিত অধিকাৰ উলংঘা কৰাৰ গুৰুতৰ ভাবুকি আহিছে ৷"

আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এছ আই আৰৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন আয়োগে ব্যক্তিৰ নাগৰিকত্ব মূল্যায়নৰ ক্ষমতা বিচাৰিছিল, যিটো ক্ষমতা কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাম হৈছে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত আৰু সংশোধন কৰা ৷

আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে, "নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণৰ বোজা জাপি দি এছ আই আৰে নিজৰ বিধিগত উদ্দেশ্যৰ বাহিৰত কাম কৰি আছে আৰু কাৰ্যকৰীভাৱে বাস্তৱিকতে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী (এন আৰ চি) হিচাপে কাম কৰি আছে ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পঞ্জীয়নভুক্ত ভোটাৰক প্ৰদান কৰা বৈধতাৰ নিষ্পত্তি কৰা অনুমানক বাতিল কৰি পঞ্জীয়নভুক্ত ভোটাৰসকলৰ ওপৰত পৰ্যাপ্ত জাননী অবিহনে নাগৰিকত্ব পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে গধুৰ বোজা জাপি দিছে৷"

আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়া (ই আৰ অ’)ক নাগৰিকত্ব আইন, ১৯৫৫ৰ অধীনত ‘সন্দেহযুক্ত বিদেশী নাগৰিক’ৰ গোচৰসমূহ যথাযথ প্ৰক্ৰিয়া অবিহনে যোগ্য কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈও অনুমতি দিয়া হৈছে ৷ ইয়াত কোৱা হৈছিল, “এজন ব্যক্তি বিদেশী অৰ্থাৎ নাগৰিক নহয় নেকি সেই প্ৰশ্নটো তথ্যৰ প্ৰশ্ন আৰু নাগৰিকত্ব আইন, ১৯৫৫ৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব । এনে প্ৰক্ৰিয়াৰ অৰ্ধ-ন্যায়িক চৰিত্ৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াৰ বাবে প্ৰমাণৰ সযতনে আৰু বিশদ পৰ্যবেক্ষণৰ প্ৰয়োজন হ’ব আৰু প্ৰতিবাদীয়ে সংক্ষিপ্তভাৱে কৰিব নোৱাৰিব ৷"

