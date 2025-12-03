ETV Bharat / international

বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়াৰ চিকিৎসাত অংশগ্ৰহণ ব্ৰিটেইনৰ চিকিৎসা দলৰ

ডাঃ ৰিচাৰ্ড বুৱেলৰ নেতৃত্বত গঠিত প্ৰতিনিধি দলটোৱে ঢাকাত উপস্থিত হৈ এভাৰকেয়াৰ হাস্পতাললৈ গৈ ৮০ বছৰীয়া জিয়াৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা পৰ্যালোচনা কৰে ।

Khaleda Zia health condition
বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়া ফাইল ফটো (PTI)
By PTI

Published : December 3, 2025 at 3:08 PM IST

ঢাকা : বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়াৰ চিকিৎসাত সহায় কৰিবলৈ ব্ৰিটেইনৰ পৰা এটা চাৰিজনীয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দল বাংলাদেশত উপস্থিত হৈছে । বি এন পি নেত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত ঢাকাৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

নিউজ পৰ্টেল tbsnews.net-ত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি, ডাঃ ৰিচাৰ্ড বুৱেলৰ নেতৃত্বত গঠিত দলটোৱে ঢাকাত উপস্থিত হোৱাৰ কিছু সময় পিছতে এভাৰকেয়াৰ হাস্পতাললৈ গৈ ৮০ বছৰীয়া বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা পৰ্যালোচনা কৰে ।

চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি কোৱা হৈছে যে ব্ৰিটেইনৰ চিকিৎসকসকলে তেওঁক চিকিৎসা কৰি থকা স্থানীয় চিকিৎসা দলৰ সৈতেও প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হয় ।

বি এন পিৰ মিডিয়া চেলৰ সদস্য শ্বেৰুল কবীৰ খানৰ উদ্ধৃতি দি চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা বি এছ এছৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, চিকিৎসা দলটো বুধবাৰে পুৱা ঢাকাত উপস্থিত হয় ।

খানে আশা প্ৰকাশ কৰে যে বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ আগমনে জিয়াৰ বৰ্তমান চলি থকা চিকিৎসা সেৱাত যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিব ।

স্থানীয় ভাষাৰ দৈনিক কাকত প্ৰতিদিনৰ মতে, বুৱেল হৈছে লণ্ডনৰ কিংছ কলেজৰ ইনটেনচিভ কেয়াৰ মেডিচিনৰ অধ্যাপক আৰু গাইছ এণ্ড ছেইণ্ট থমাছ এন এইচ এছ ফাউণ্ডেচন ট্ৰাষ্টৰ ইনটেনচিভ কেয়াৰ মেডিচিনৰ পৰামৰ্শদাতা ।

ব্ৰিটেইনৰ বিশেষজ্ঞসকলে উন্নত চিকিৎসা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰিবলৈ আৰু স্থানীয় চিকিৎসকৰ সৈতে সমন্বয়ৰে পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ বৰ্তমান ঢাকাত বাহৰ পাতি আছে ।

আনহাতে, দিনটোৰ শেষৰ ফালে চীনা বিশেষজ্ঞৰ আন এটা দলো আহি পোৱাৰ কথা আছে । ইতিমধ্যে সোমবাৰে চীনৰ এটা চিকিৎসা দল ঢাকাত উপস্থিত হয় আৰু জিয়াৰ চিকিৎসাৰ তদাৰক কৰা চিকিৎসা ব’ৰ্ডত যোগদান কৰে । এই ব’ৰ্ডৰ নেতৃত্বত আছে অধ্যাপক চাহাবুদ্দিন তালুকদাৰ ।

জিয়াৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসক তথা বি এন পিৰ স্থায়ী সমিতিৰ সদস্য ডাঃ এ জেড এম জাহিদে মঙলবাৰে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে তেওঁৰ সংকটজনক অৱস্থাৰ মাজতো তেওঁক প্ৰদান কৰা 'চিকিৎসাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আছে' ।

তেওঁ অৱশ্যে লগতে কয় যে এই পৰ্যায়ত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক বিদেশলৈ নিয়াৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই ।

হোছেইনে কয় যে ভাৰত, চীন, আমেৰিকা, কাটাৰ, চৌদি আৰব, পাকিস্তানেও চিকিৎসা সাহায্য বৃদ্ধি কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে বাংলাদেশৰ তিনিবাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হৃদযন্ত্ৰ আৰু হাওঁফাওঁ সংক্ৰমণত আক্ৰান্ত হোৱা ধৰা পৰাৰ পিছত ২৩ নৱেম্বৰত ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ।

চাৰিদিন পিছত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ জটিলতা অধিক বেয়া হোৱাত তেওঁক ক’ৰ’নাৰী কেয়াৰ ইউনিটলৈ লৈ যোৱা হয় ।

বি এন পিৰ উপাধ্যক্ষ, অধিবক্তা আহমেদ আজম খানে জনোৱা মতে, তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱস্থা আৰু অধিক অৱনতি ঘটিছিল আৰু দেওবাৰে নিশা তেওঁক ভেণ্টিলেচনত ৰখা হৈছিল ।

সোমবাৰে বাংলাদেশৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে খালেদা জিয়াক 'অতি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি' হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে পুৱা জিয়াৰ নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হয় । তেওঁৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ নিৰাপত্তা বাহিনী (এছ এছ এফ) নিয়োগ কৰা হৈছে ।

বৰ্তমান জিয়া চতুৰ্থ মহলাৰ এটা কেবিনত আছে আৰু তাত উচ্চ নিৰাপত্তা প্ৰট’কলৰ অংশ হিচাপে চাৰিওফালৰ কেবিনসমূহ খালী কৰা হৈছে ।

জিয়াৰ আৰোগ্যৰ বাবে ঢাকা, ৰাজশ্বাহী, চট্টগ্ৰাম, বৰিশাল, চিলেট আৰু মইমনসিংকে ধৰি সমগ্ৰ বাংলাদেশত বি এন পিৰ গোট আৰু সমৰ্থকসকলে বিশেষ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ।

