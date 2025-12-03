বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়াৰ চিকিৎসাত অংশগ্ৰহণ ব্ৰিটেইনৰ চিকিৎসা দলৰ
ডাঃ ৰিচাৰ্ড বুৱেলৰ নেতৃত্বত গঠিত প্ৰতিনিধি দলটোৱে ঢাকাত উপস্থিত হৈ এভাৰকেয়াৰ হাস্পতাললৈ গৈ ৮০ বছৰীয়া জিয়াৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা পৰ্যালোচনা কৰে ।
By PTI
Published : December 3, 2025 at 3:08 PM IST
ঢাকা : বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়াৰ চিকিৎসাত সহায় কৰিবলৈ ব্ৰিটেইনৰ পৰা এটা চাৰিজনীয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দল বাংলাদেশত উপস্থিত হৈছে । বি এন পি নেত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত ঢাকাৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
নিউজ পৰ্টেল tbsnews.net-ত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি, ডাঃ ৰিচাৰ্ড বুৱেলৰ নেতৃত্বত গঠিত দলটোৱে ঢাকাত উপস্থিত হোৱাৰ কিছু সময় পিছতে এভাৰকেয়াৰ হাস্পতাললৈ গৈ ৮০ বছৰীয়া বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা পৰ্যালোচনা কৰে ।
চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি কোৱা হৈছে যে ব্ৰিটেইনৰ চিকিৎসকসকলে তেওঁক চিকিৎসা কৰি থকা স্থানীয় চিকিৎসা দলৰ সৈতেও প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হয় ।
বি এন পিৰ মিডিয়া চেলৰ সদস্য শ্বেৰুল কবীৰ খানৰ উদ্ধৃতি দি চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা বি এছ এছৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, চিকিৎসা দলটো বুধবাৰে পুৱা ঢাকাত উপস্থিত হয় ।
খানে আশা প্ৰকাশ কৰে যে বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ আগমনে জিয়াৰ বৰ্তমান চলি থকা চিকিৎসা সেৱাত যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিব ।
স্থানীয় ভাষাৰ দৈনিক কাকত প্ৰতিদিনৰ মতে, বুৱেল হৈছে লণ্ডনৰ কিংছ কলেজৰ ইনটেনচিভ কেয়াৰ মেডিচিনৰ অধ্যাপক আৰু গাইছ এণ্ড ছেইণ্ট থমাছ এন এইচ এছ ফাউণ্ডেচন ট্ৰাষ্টৰ ইনটেনচিভ কেয়াৰ মেডিচিনৰ পৰামৰ্শদাতা ।
ব্ৰিটেইনৰ বিশেষজ্ঞসকলে উন্নত চিকিৎসা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰিবলৈ আৰু স্থানীয় চিকিৎসকৰ সৈতে সমন্বয়ৰে পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ বৰ্তমান ঢাকাত বাহৰ পাতি আছে ।
আনহাতে, দিনটোৰ শেষৰ ফালে চীনা বিশেষজ্ঞৰ আন এটা দলো আহি পোৱাৰ কথা আছে । ইতিমধ্যে সোমবাৰে চীনৰ এটা চিকিৎসা দল ঢাকাত উপস্থিত হয় আৰু জিয়াৰ চিকিৎসাৰ তদাৰক কৰা চিকিৎসা ব’ৰ্ডত যোগদান কৰে । এই ব’ৰ্ডৰ নেতৃত্বত আছে অধ্যাপক চাহাবুদ্দিন তালুকদাৰ ।
জিয়াৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসক তথা বি এন পিৰ স্থায়ী সমিতিৰ সদস্য ডাঃ এ জেড এম জাহিদে মঙলবাৰে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে তেওঁৰ সংকটজনক অৱস্থাৰ মাজতো তেওঁক প্ৰদান কৰা 'চিকিৎসাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আছে' ।
তেওঁ অৱশ্যে লগতে কয় যে এই পৰ্যায়ত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক বিদেশলৈ নিয়াৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই ।
হোছেইনে কয় যে ভাৰত, চীন, আমেৰিকা, কাটাৰ, চৌদি আৰব, পাকিস্তানেও চিকিৎসা সাহায্য বৃদ্ধি কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে বাংলাদেশৰ তিনিবাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হৃদযন্ত্ৰ আৰু হাওঁফাওঁ সংক্ৰমণত আক্ৰান্ত হোৱা ধৰা পৰাৰ পিছত ২৩ নৱেম্বৰত ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ।
চাৰিদিন পিছত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ জটিলতা অধিক বেয়া হোৱাত তেওঁক ক’ৰ’নাৰী কেয়াৰ ইউনিটলৈ লৈ যোৱা হয় ।
বি এন পিৰ উপাধ্যক্ষ, অধিবক্তা আহমেদ আজম খানে জনোৱা মতে, তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱস্থা আৰু অধিক অৱনতি ঘটিছিল আৰু দেওবাৰে নিশা তেওঁক ভেণ্টিলেচনত ৰখা হৈছিল ।
সোমবাৰে বাংলাদেশৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে খালেদা জিয়াক 'অতি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি' হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে পুৱা জিয়াৰ নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হয় । তেওঁৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ নিৰাপত্তা বাহিনী (এছ এছ এফ) নিয়োগ কৰা হৈছে ।
বৰ্তমান জিয়া চতুৰ্থ মহলাৰ এটা কেবিনত আছে আৰু তাত উচ্চ নিৰাপত্তা প্ৰট’কলৰ অংশ হিচাপে চাৰিওফালৰ কেবিনসমূহ খালী কৰা হৈছে ।
জিয়াৰ আৰোগ্যৰ বাবে ঢাকা, ৰাজশ্বাহী, চট্টগ্ৰাম, বৰিশাল, চিলেট আৰু মইমনসিংকে ধৰি সমগ্ৰ বাংলাদেশত বি এন পিৰ গোট আৰু সমৰ্থকসকলে বিশেষ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ।