গুৱাহাটী: অসমৰ সুগন্ধি জহা চাউলৰ সোৱাদ ল'ব ভিয়েটনামৰ বাসিন্দাই । এই উদ্দেশ্যে অসমৰ সৈতে ভিয়েটনামৰ এটা আগশাৰীৰ কোম্পানী লেখা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কোম্পানী লিমিটেডে অসমৰ কৃষিজাত উদ্যোগ জিংছাই এন্টাৰপ্ৰাইজৰ সৈতে এক অংশদাৰিত্বৰ বুজাবুজি কৰিছে । ইয়াৰ অংশ ৰূপে জহা চাউলৰ প্ৰথম ১০০০ কিলোগ্ৰাম ভিয়েটনামলৈ সোমবাৰে ৰপ্তানি কৰা হয় । অসমৰ কৃষিজাত উদ্যোগ জিংছাই এণ্টাৰপ্ৰাইজে এই চাউলৰ প্ৰথমটো কনচাইনমেণ্ট কালি বিমানেৰে ভিয়েটনামৰ হো চি মিন চহৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে । লেখা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কোম্পানী লিমিটেডে হো চি মিন চহৰত এই চাউলখিনি গ্ৰহণ কৰিব । কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই আজাৰাত থকা জিংছাই এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত ভাৰ্চুৱালভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি এই উন্নয়নৰ বাবে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । ভিয়েটনামলৈ ৰপ্তানি অসমৰ জহা চাউল (ETV Bharat Assam) কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়, "জিংছাই এণ্টাৰপ্ৰাইজে অসমৰ GI টেগযুক্ত জহা চাউল ভিয়েটনামলৈ ৰপ্তানি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাটো আমাৰ বাবে এক গৌৰৱৰ কথা । চৰকাৰে সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে, যাৰ ফলত অসমৰ চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক উন্নত হৈছে । মই জিংছাই এণ্টাৰপ্ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আশা কৰো যে এই উদ্যোগে অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলক স্বৰ্ণিম সুযোগৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰাত সহায় কৰিব ।"

