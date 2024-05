ইতিহাস হ’ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শীৰ্ষ স্থানৰ প্ৰসংগ; স্থান প্ৰাপক অবিহনে ওলাল ফলাফল - Assam HS Result 2024

ETV Bharat / state

ঘোষণা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ২০২৪ বৰ্ষৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ( ETV BHARAT ASSAM )

গুৱাহাটী, ৯ মে’ : আজি ৯ বজাত ঘোষণা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ২০২৪ বৰ্ষৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল । এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষত নাই কোনো শীৰ্ষ স্থান । উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষ 2024 ৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল : কলা শাখা : উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 88.24%

মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী 201089

উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী 177434

প্ৰথম বিভাগত 41133

দ্বিতীয় বিভাগ 66408

তৃতীয় বিভাগ 69890 ইফালে ৯৭.৪৪% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে শীৰ্ষত বাক্সা জিলা

৯৭.০৩% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে দ্বিতীয় স্থানত নলবাৰী জিলা

৯৬.৯৫% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে তৃতীয় স্থানত দৰং জিলা বিজ্ঞান শাখা : উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 90.29 %

মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী 54552

উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী 49256

প্ৰথম বিভাগ 25437

দ্বিতীয় বিভাগ 18201

তৃতীয় বিভাগ 5549 ইফালে 97.98% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে শীৰ্ষত তামুলপুৰ

97.60% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে দ্বিতীয় স্থানত শিৱসাগৰ

95.86% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে তৃতীয় স্থানত বাক্সা বাণিজ্য শাখা : উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 88.28 %

মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী 17395

উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী 15356

প্ৰথম বিভাগত 6192

দ্বিতীয় বিভাগ 6052

তৃতীয় বিভাগ 3112 ইফালে 97.42% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে শীৰ্ষত শিৱসাগৰ

96.91% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে দ্বিতীয় স্থানত বজালী

95.88% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে তৃতীয় স্থানত বাক্সা পুৱা ৯ বজাৰৰ লগে লগে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ কেবাটাও ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰিছে ফলাফল ৷ ৱেবছাইট কেইটা হ’ল - 1) https://ahsec.assam.gov.in/ 2) https://iresults.net/ 3) https://indiaresults.com/ 4) https://assamjobalerts.com/ 5) https://www.results.shiksha/ 6) https://iresults.in/ 7) https://www.fastresult.in/ 8) https://assamresult.in/ আজি তিনিওটা শাখা ক্ৰমে বিজ্ঞান, কলা আৰু বাণিজ্য শাখাৰ লগতে বৃত্তিমুখী পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ১০ মে'ৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰুক্ম গোহাঞি বৰুৱাই দুদিনৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল । ইয়াৰ পিচতে আজি ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে । এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত মুঠ ২,৮০,২১৬ গৰাকী শিক্ষার্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে । এইসকলৰ ভিতৰত কলা শাখাত ২,০৬,৪৬৭ গবাকী, বিজ্ঞান শাখাত ৫৫,২৮৭ গৰাকী, বাণিজ্য শাখাত ১৭,৫৮২ গৰাকী আৰু বৃত্তিমূলক শাখাত ৮৮০ গৰাকী শিক্ষার্থী আছে । উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 13 মাৰ্চলৈকে অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ উল্লেখ্য যে, ১০ মে’ৰ পূৰ্বে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বেই সদৰী কৰিছিল । কিছুদিন পূৰ্বে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা সন্দৰ্ভত কোনো দুষ্টচক্ৰই ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছিল । তাৰ পিচতেই শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল । লগতে পঢ়ক : বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৯ বজাত ঘোষণা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল - Assam Higher Secondary Result 2024

