কাঁ ২০২৪ৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী পতিতালয়ত আশ্ৰয় বিচৰা অনসূয়া সেনগুপ্তা - Best Actress at Cannes 2024

চিটাৰা ডেস্ক, 25 মে’ : কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত সন্মানীয় শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় অভিনেত্ৰী হিচাপে ইতিহাসত নিজৰ নাম খোদিত কৰিছে অনসূয়া সেনগুপ্তাই । মহোৎসৱৰ ৭৭ সংখ্যক সংস্কৰণ ভাৰতীয় চিনেমাৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত হৈছে । কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটে ২৫ মে’ত আন চাৰ্টেইন ৰিগাৰ্ডত বিজয়ীসকলৰ নাম ঘোষণা কৰে ।

শ্যাম বেনেগালৰ কালজয়ী ক্লাছিক মন্থনৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনৰ পৰা প্ৰসিদ্ধ ৰেড কাৰ্পেটত চেলেব্ৰিটী আৰু প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিসকলৰ চমকপ্ৰদ উপস্থিতিলৈকে, কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ 77 সংখ্যক সংস্কৰণ ভাৰতীয়সকলৰ অৱদানৰ সৈতে উদ্ভাসিত হৈ উঠিছে । কিন্তু ইয়াৰ মাজত দ্য শ্বেমলেছত অনসূয়াৰ চমকপ্ৰদ অভিনয়েই সঁচাকৈয়ে সকলোৰে অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিছিল ।

বুলগেৰিয়াৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা কনষ্টাণ্টিন বোজানভৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু ৰচিত, The Shameless এ ৰেণুকাৰ আকৰ্ষণীয় কাহিনীৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰে, যিটো চৰিত্ৰ অনসূয়াৰ দ্বাৰা চিত্ৰিত কৰা হৈছে, যিয়ে আইন প্ৰৱৰ্তনকাৰীৰ সৈতে এক দুৰ্ভাগ্যজনক সংঘৰ্ষৰ পিচত দিল্লীৰ পতিতালয়ৰ পৰা পলায়ন কৰে । এই চৰিত্ৰটোৰ লগতে অনসূয়াৰ অভিনয়ে দৰ্শক আৰু সমালোচকসকলক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ যাৰ ফলত তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বাবে আকাংক্ষিত আন চাৰ্টেইন ৰিগাৰ্ড পুৰস্কাৰ লাভ কৰে ।

ৰেণুকাই যৌনকৰ্মীৰ এটা সম্প্ৰদায়ত আশ্ৰয় বিচাৰি থকাৰ সময়তে শোষণৰ একেটা চক্ৰত ধৰা পৰা এগৰাকী কণমানি ছোৱালী দেৱিকাৰ সৈতে এক অসম্ভৱ বন্ধন গঢ়ি তোলাৰ পটভূমিত দ্য শ্বেমলেছৰ কাহিনীভাগ ফুটি উঠিছে । তেওঁলোকে দুয়োৱে একেলগে স্বাধীনতাৰ বিপদজনক পথত খোজ দিয়ে আৰু যাত্ৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে নিষিদ্ধ ৰোমাঞ্চৰ সন্ধান লাভ কৰে ।

অনসূয়াৰ জয়ে চিনেমাৰ বিশ্ব মঞ্চত ভাৰতৰ বাবে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত চিহ্নিত কৰে । অনসূয়াৰ ব্যক্তিগত বিজয়ৰ লগতে কাঁ 2024-ত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভাৰতীয় সাফল্যও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, যাৰ ভিতৰত আছে লা চিনেফ বাছনিত Sunflowers Were the First Ones to Know আৰু Bunnyhood দৰে চলচ্চিত্ৰৰ স্বীকৃতি ।

চিকিৎসক হ’বলৈ গৈ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হোৱা চিদানন্দ নাইক আৰু মানসী মহেশ্বৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই চলচ্চিত্ৰসমূহে ভাৰতৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা কাহিনী কোৱাৰ সমৃদ্ধ অৱস্থাক প্ৰতিফলিত কৰিছে । থলুৱা লোককথাৰ পৰা নাইকৰ প্ৰেৰণা আৰু মহেশ্বৰীৰ ব্যক্তিগত আখ্যান দুয়োটাই আজি ভাৰতীয় চিনেমাক গঢ় দিয়া বৈচিত্ৰময় সৃষ্টিশীল পৰিৱেশৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।

কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৭৭ সংখ্যক সংস্কৰণৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে, অনসূয়া সেনগুপ্তাৰ ঐতিহাসিক জয় আৰু লা চিনেফত চিদানন্দই শীৰ্ষ পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰ পিচত এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আছে পায়াল কাপাডিয়াৰ অল উই ইমাজিন এজ লাইট, যিখন তিনি দশকৰ ভিতৰত কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমখন ভাৰতীয় ছবি ।

