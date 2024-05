লা চিনেফত FTII ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে নিৰ্মাণ কৰা ছবিয়ে লাভ কৰে শীৰ্ষ পুৰস্কাৰ - Ftii Students Movies At Cannes

চিটাৰা ডেস্ক, 24 মে’ : ৭৭ সংখ্যক কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো ভাৰতৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ কিয়নো চিদানন্দ এছ নাইকৰ ছানফ্লাৱাৰছ ৱেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱানছ টু ন’ৱে... লা চিনেফত শীৰ্ষ পুৰস্কাৰটো ভাৰতৰ নামত আঁজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হয় । কানাড়া লোককথাৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখন ৷ এই বিজয়ে ডক্তৰ হ’বলৈ গৈ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হোৱা মাইচুৰুৰ এজন ব্যক্তিৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰে, যিয়ে পুনেৰ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ আৰু টেলিভিছন ইনষ্টিটিউটত থকা সময়ছোৱাত এই কাহিনী ৰচনা কৰিছিল ।

চিকিৎসক হোৱাৰ পৰা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হোৱা মাইচুৰুৰ ব্যক্তিজনে পুনেৰ ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন ইনষ্টিটিউট অৱ্ ইণ্ডিয়াৰ (এফটিআইআই) দূৰদৰ্শন বিভাগত তেওঁৰ এবছৰীয়া কাৰ্যসূচীৰ সমাপ্তিত এই প্ৰকল্পটো হাতত লৈছিল । চলচ্চিত্ৰখন কানাড়া লোককাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাই এটা কুকুৰা চুৰি কৰাৰ ওপৰত এই কাহিনীটো আধাৰিত ।

এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰি এফটিআইআইয়ে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলত লিখিছে, ‘‘এফটিআইআইয়ে ভাৰতলৈ ডাঙৰ সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে' আমাৰ ছাত্ৰৰ ছবি Sunflowers were the first ones to know ৭৭ সংখ্যক কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত লা চিনেফ বঁটাৰ বিজয়ী । ছাত্ৰ পৰিচালক শ্ৰী চিদানন্দ এছ নাইকে ২০২৪ চনৰ ২৩ মে'ত কাঁ ত এই সন্মানীয় বঁটা লাভ কৰে ।’’

মানসী মহেশ্বৰীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এনিমেটেড ছবি বানিহুডে (Bunnyhood) লা চিনেফ প্ৰতিযোগিতাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰে । নিফ্ট দিল্লীৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা মীৰুটৰ বাসিন্দা মহেশ্বৰীয়ে যুক্তৰাজ্যৰ নেশ্যনেল ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন স্কুলত পঢ়ি থকাৰ সময়তে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছিল । তদুপৰি গ্ৰীচৰ থেছালনিকিৰ এৰিষ্টটল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিকোছ কলিঅ’কছৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত দ্য কেঅ’ছ শ্বি লেফ্ট বিহাইণ্ড (The Chaos She Left Behind) আৰু কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আছিয়া চেগালভিচৰ নেতৃত্বত গঠিত আউট অৱ দ্য উইড’ থ্ৰু দ্য ৱাল (Out of the Widow Through the Wall) এ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে ।

কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰথম পুৰস্কাৰ বিজয়ীজনে 15,000 ইউৰো, ৰানাৰ-আপে 11,250 ইউৰো আৰু তৃতীয় স্থানৰ বিজয়ীয়ে 7,500 ইউৰো লাভ কৰে । নিৰ্বাচিত ছবিসমূহ ৩ জুনত চিনেমা ডু পেন্থেয়নত আৰু ৪ জুনত এম কে ২ কোৱাই ডি চেইনত প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । নাইকৰ প্ৰথম জয় হৈছে যোৱা পাঁচ বছৰত দেশৰ দ্বিতীয়টো জয় । এফ টি আই আইৰ শিক্ষাৰ্থী অশ্বমিতা গুহা নেওগীয়ে ২০২০ চনত নিজৰ ছবি CatDog ৰ বাবে ঘৰলৈ লৈ গৈছিল এই বঁটা ।

