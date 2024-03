আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ঔদ্যোগিক নীতি 'উন্নতি' মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

নিউজ ডেস্ক, ৯ মাৰ্চ : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ঔদ্যোগিক পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে ইটানগৰৰ পৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এক নতুন ঔদ্যোগিক উন্নয়ন আঁচনি 'উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল পৰিৱৰ্তনশীল ঔদ্যোগিকৰণ আঁচনি' (Uttar Poorva Transformative Industrialisation Scheme, UNNATI) মুকলি কৰিব । উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ১০,০০০ কোটি টকাৰ এই আঁচনিখনত অনুমোদন জনায় ।

উত্তৰ-পূবৰ বাবে এক সমৰ্পিত ঔদ্যোগিক নীতি উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ লগতে অঞ্চলটোৰ উদ্যোগ সংস্থাসমূহৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল । শেহতীয়া উত্তৰ-পূব ঔদ্যোগিক উন্নয়ন আঁচনি (North East Industrial Development Scheme, NEIDS), 2017 ইতিমধ্যে 2022 চনৰ 31 মাৰ্চত ম্যাদ উকলি গৈছে । তাৰ পিছত অঞ্চলটোৰ বাবে কোনো ঔদ্যোগিক আঁচনি কাৰ্যকৰী হোৱা নাছিল ।

উন্নতি নামৰ এই আঁচনিখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে নতুন বিনিয়োগ আকৰ্ষিত কৰা, নতুন উৎপাদন আৰু সেৱা গোট স্থাপনত সহায় কৰা আৰু উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহত নিযুক্তি বৃদ্ধি কৰা । এই আঁচনিখনত ভাৰত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ পুঁজি যোগান ধৰিব আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আঠখন ৰাজ্যক সামৰি ল'ব । ই মূলধন বিনিয়োগ, সুতমুক্ত, অনুমোদিত গোটবোৰৰ সৈতে সংযুক্ত এক উৎপাদন আৰু সেৱা সংযোজিতক উৎসাহিত কৰিব ।

"যোগ্য গোটসমূহৰ সহজ আৰু স্বচ্ছ পঞ্জীয়নৰ বাবেও এটা পৰ্টেল আৰম্ভ কৰা হৈছে । উন্নতিয়ে ঔদ্যোগিক বিকাশক অনুপ্ৰেৰিত কৰাত সহায় কৰিব আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু উন্নয়নত সহায় কৰিব ।" কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক বিবৃতিত কয় ।

আনহাতে, কেৱল উত্তৰ-পূবৰ বাবে ঔদ্যোগিক আঁচনি আৰম্ভ কৰাৰ এই চৰকাৰৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উদ্যোগ ফেডাৰেচন চমুকৈ ফাইনাৰে (Federation of Industries in the Northeast Region, FINER) কয় যে এই যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্তই অঞ্চলটোত ঔদ্যোগিক বিকাশক অনুপ্ৰেৰিত কৰিবলৈ আৰু আৰ্থ-সামাজিক বিকাশৰ দিশত আগবাঢ়িবলৈ সাজু হৈছে । ই সমৃদ্ধিমুখী যাত্ৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।

"উন্নতি-২০২৪ অঞ্চলটোৰ বাবে ঔদ্যোগিক ৰোডমেপৰ এক নতুন অধ্যায় হিচাপে চিহ্নিত হৈছে । এই ১০ বছৰীয়া পদক্ষেপ (২০৩৪ চনলৈকে) ১০,০৩৭ কোটি টকাৰ ব্যয়ৰ দ্বাৰা শক্তিশালী, প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ দায়বদ্ধতাৰ বাবে অতিৰিক্ত আঠ বছৰ আৱণ্টন কৰাৰ লক্ষ্য হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু নিযুক্তিৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰা ।" উদ্যোগ সংস্থাটোৱে কয় ।

লগতে কৈছে যে উন্নতি-২০২৪-এ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ঔদ্যোগিক দৃশ্যপটত বিপ্লৱ আনিবলৈ সাজু হৈছে । ইয়াৰ ফলত প্ৰগতি আৰু সুযোগৰ এক নতুন যুগআৰম্ভ হ'ব । "উৎপাদন, উদ্ভাৱন, সেৱা আৰু উদ্যোগৰ বাবে এক অনুকূল পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি উন্নতি–2024-এ চাকৰি সৃষ্টি, অঞ্চলটোৰ অব্যৱহৃত সম্ভাৱনা উন্মুক্ত কৰা, আৰ্থ-সামাজিক মান উন্নত কৰা আৰু নতুন ব্যৱসায় স্থাপন বা বৰ্তমানৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে উদগনি প্ৰদান কৰিব বিচাৰে ।" ফাইনাৰে কয় ।

ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ দৰে উদ্যোগক উৎসাহিত কৰি ঔদ্যোগিক বিকাশ আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ মাজত ভাৰসাম্য বজাই ৰখা আৰু সম্ভাৱ্য পাৰিপাৰ্শ্বিক প্ৰভাৱ থকাবোৰক সীমাবদ্ধ কৰা । এই আঁচনিয়ে নিযুক্তিৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰাত, উপাৰ্জনৰ স্তৰ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব আৰু অঞ্চলটোৰ লাখ লাখ লোকৰ জীৱনৰ সামগ্ৰিক মান বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব বুলিও উদ্যোগ সংস্থাটোৱে কয় ।

"উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত উদ্যোগসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা শীৰ্ষ সংস্থা হিচাপে ফাইনাৰে উন্নতি-২০২৪ৰ সফল ৰূপায়ণত সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । এই পৰিৱৰ্তনশীল পদক্ষেপে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু সমৃদ্ধি ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ আমি চৰকাৰ, উদ্যোগৰ অংশীদাৰ আৰু স্থানীয় সম্প্ৰদায়সমূহৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।" ফাইনাৰে কয় ।

