মহিলাৰ বাবে অন্যতম সুৰক্ষিত চহৰ ভুৱনেশ্বৰ - NARI 2025

এই তালিকাত মুম্বাই, কোহিমা, বিশাখাপট্টনম, আইজল, গেংটক, ইটানগৰৰ দৰে আন বহু চহৰৰ নামো উল্লেখ কৰা হৈছে ।

Published : August 30, 2025 at 4:39 PM IST

ভুৱনেশ্বৰ : ভুৱনেশ্বৰ হৈছে দেশৰ ভিতৰত মহিলাৰ নিৰাপদ চহৰৰ ভিতৰত অন্যতম এখন চহৰ । ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগে প্ৰকাশ কৰা নাৰী ২০২৫ৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে ভুৱনেশ্বৰ হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত মহিলাৰ বাবে আটাইতকৈ সুৰক্ষিত চহৰ ।

দেশৰ ৩১ খন চহৰৰ ভিতৰত ভুৱনেশ্বৰেও স্থান লাভ কৰিছে । এই তালিকাত মুম্বাই, কোহিমা, বিশাখাপট্টনম, আইজল, গেংটক, ইটানগৰৰ দৰে আন বহু চহৰৰ নামো উল্লেখ কৰা হৈছে ।

নাৰী ২০২৫ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ৩১ খন চহৰৰ ১২,৭৭০ গৰাকী মহিলাৰ ওপৰত এক সমীক্ষা কৰা হৈছিল । ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰতি ১০ গৰাকীৰ ভিতৰত ৬ গৰাকী মহিলাই নিৰাপদ অনুভৱ কৰাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ ৪০ শতাংশ মহিলাইহে অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে । এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে মহিলাসকলে ৰাতিতকৈ দিনত নিৰাপদ অনুভৱ কৰে ।

ইফালে ৰাজহুৱা পৰিবহণ অৰ্থাৎ বাছ, ৰে’ল আৰু টেক্সি আদিত বা পাৰ্ক, মল আৰু ছ’চাইটিত ব্যক্তিগত স্থানত যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত মহিলাসকলে নিশাৰ ভাগত ইমান বেছি নিৰাপত্তা অনুভৱ নকৰে ।

কিন্তু কলেজতকৈ স্কুল-কলেজত মহিলাসকলে ৮৬% নিৰাপদ অনুভৱ কৰে । নাৰী ২০২৫ৰ প্ৰতিবেদনত এই কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে যে প্ৰতি তিনিগৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলা হিংসাৰ বলি হয় । কিন্তু তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত দুগৰাকীয়ে আৰক্ষীক খবৰ দিবলৈ ইচ্ছা নকৰে ।

এই সন্দৰ্ভত স্বেচ্ছাসেৱী তথা লেখিকা ড° ৰোজালিন সেনপাতিয়ে কয় "এশজনৰ ভিতৰত ১০০ জন লোকেই ভাল বা বেয়া বুলি কোৱাটো সঠিক নহয় । সমাজত মহিলা নিৰাপদ, কিন্তু বাকী দহ শতাংশই হাৰাশাস্তিৰ বলি হয় । তেওঁলোক কিছুমান ড্ৰাগছ আসক্ত বা দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকৰ বলি হয় । এগৰাকী মহিলাই মাজনিশা ৰাজপথত খোজকাঢ়িলে নিৰাপত্তা অনুভৱ নকৰে । তেওঁ এজন পুৰুষৰ লগত থাকিব বিচাৰে । কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ তেওঁক উক্ত লোকজনেই শোষণ কৰে ।"

আন এগৰাকী কৰ্মৰত মহিলা ৰোজালিনে কয়, "মই ১৫ বছৰ ধৰি ভুৱনেশ্বৰত বাস কৰি আহিছোঁ । কিন্তু আজিলৈকে মই কেতিয়াও অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰা নাই । মই সদায় সজাগ, মোৰ লগত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হোৱা নাই । আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সুৰক্ষাৰ বাবে আৰক্ষী আছে ।"

একেদৰে গৃহিণী ছাব্ৰিনা মিশ্ৰই কয়, "আমাৰ ভুৱনেশ্বৰে এনে প্ৰতিবেদনত স্থান পোৱাটো অতি আনন্দৰ বিষয় । যদি আমি অসুৰক্ষিত পৰিৱেশলৈ নাযাওঁ, তেন্তে মোৰ মতে সেয়া সঠিক । অৱশ্যে কেতিয়াবা যদি আমি অসুৰক্ষিত পৰিস্থিতিত ওলাই যাবলগীয়া হয়, তেন্তে আমি বহু পদক্ষেপ ল'বলগীয়া হয় । ফলস্বৰূপে আমি কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগা নহ'ব । ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে আমি আমাৰ তথ্যসমূহ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে । তেতিয়া আমি সকলোৰে চকুত থাকিম । যদি কোনো কাণ্ড ঘটেও, তেন্তে পৰিয়ালে ইয়াৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰিব পাৰে ।"

ইফালে আৰক্ষী আয়ুক্ত সুৰেশ দেৱদত্ত সিঙে কয়, "মিজোৰাম আৰু বিশাখাপট্টনমৰ পিছত ভুৱনেশ্বৰকো এখন নিৰাপদ চহৰ বুলি গণ্য কৰাটো অতি গৌৰৱৰ বিষয় । ইয়াৰ দ্বাৰা আমাক উৎসাহিত কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে মানুহেও আৰক্ষীক বিশ্বাস কৰে । কাৰণ এবছৰ পূৰ্বে মহিলাসকল অসুৰক্ষিত আছিল বুলি বহু খবৰ আহিছিল । কিন্তু এই প্ৰতিবেদনে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে আমাৰ চহৰখন মহিলাৰ বাবে সুৰক্ষিত । আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ HER দল হওক বা মহিলা আৰক্ষী কৰ্মী, তেওঁলোক মহিলাৰ সমস্যাৰ প্ৰতি অতি সংবেদনশীল আৰু তেওঁলোকক সেৱা প্ৰদান কৰে ।"

তেওঁ লগতে তেওঁ কয়, "ইয়াৰ কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন মাঝি আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পাৰ্বতী পাৰিদালৈ যাব । মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । আমাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে পক্সো আইনৰ অধীনত আইনী কোষত গোচৰ ৰুজু কৰা হয় । সহায়ৰ বাবে ৱান ষ্টপ চেণ্টাৰো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । যি অপৰাধৰ ধাৰা চলি আছে, আৰক্ষীয়ে টহল দি দোষীক শাস্তি দিবলৈ তৎকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে বিধানসভাত প্ৰকাশ পোৱা শ্বেতপত্ৰৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ৰাজ্যখনত ২০২৪ চনত ২৮২৬টা ধৰ্ষণ, ১৩৬২টা হত্যা, ৩৭০টা ডকাইতি, ২৯৬১টা ধনদাবী, ১৬,৮৫১টা চুৰি আৰু ৬১৯৬টা প্ৰতাৰণাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ২০২৩ চনত ৩,১৮৪টা ধৰ্ষণ, ১৩৭৯টা হত্যা, ২,৯৮৮টা ডকাইতি, ১৪,৮৯৩টা চুৰি আৰু ২,২৪৮টা জালিয়াতিৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ।

