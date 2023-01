حیدرآباد: پانی انسانی جسم کے لیے سب سے اہم ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے جسم کو بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق خواتین کے لیے روزانہ 2.7 لیٹر اور مردوں کے لیے 3.7 لیٹر پانی پینا ضروری ہے لیکن ہم اکثر پانی پینا بھول جاتے ہیں۔ خاص طور پر سردیوں کے موسم میں پیاس کم لگنے کی وجہ سے ہم پانی کم پیتے ہیں۔ پانی کم پینا جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتا ہے جس سے قبض جیسے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کی کمی سر درد، تھکاوٹ، چکر آنا، کمزوری، خشک منہ، لو بلڈ پریشر، پاؤں میں سوجن کا باعث بھی بنتا ہے۔ Lack of water in the body can cause many diseases

بہت سے لوگ پانی کی کمی کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں۔ لیکن جسم میں پانی کی کمی بہت سی خطرناک بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو پیاس کم لگتی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے جسم کو پانی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے آپ کے جسم میں دھیرے دھیرے پانی کی کمی ہوجاتی ہے۔ پانی کی کمی کا جسم کے اہم اعضاء پر برا اثر پڑتا ہے۔

پانی کی کمی کی وجہ سے قبض کا مسئلہ

پانی آپ کے جسم کے لیے بہت کارآمد ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے، جلد کی چمک کو برقرار رکھتا ہے اور کھانے کو توڑ کر ہاضمے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پانی کی مقدار پر نظر رکھیں، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے، جس سے موڈ میں تبدیلی، جسم کے درجہ حرارت میں اضافہ، گردے میں پتھری اور قبض جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پانی کی کمی قبض کو دعوت دیتی ہے جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو پیٹ کے کئی امراض لاحق ہوسکتے ہیں۔ پانی کی مسلسل کمی ہضمی نظام کو مزید خراب کر دیتی ہے۔

آپ کے جسم میں پانی کی کمی بہت سے صحت کے مسائل پیدا کرسکتے ہیں۔ آپ کا جسم ہضمی نظام کے ذریعے کھانے اور اس کے غذائی اجزاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کسی بھی دستیاب سیال کو کھینچتا ہے اور اگر اسے کافی مقدار میں سیال نہ ملے تو وہ ہضمی نظام کو سست کردیتا ہے۔ جس کی وجہ سے قبض اور پیٹ میں سوجن جیسے مسائل پیدا ہوجاتے ہیں۔ اگر آپ کو قبض کی شکایت ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی کمی سے قے، اسہال اور دیگر کئی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔

یہ علامات بتاتے ہیں کہ جسم میں پانی کی کمی ہے

جسم میں پانی کی کمی ہونے پر ڈی ہائڈریشن کے شکار لوگوں میں عام لوگوں کی نسبت بھوک زیادہ لگتی ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ کھناے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ ایسے میں بھوک میں اچانک اضافہ پانی کی کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ کم بلڈ پریشر، تھکاوٹ، سردرد، گھبراہٹ اور بہت زیادہ نیند بھی جسم میں پانی کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایسی حالت میں کثیر مقدار میں پانی پینے سے ان علامات کو دور کیا جا سکتا ہے۔

ڈی ہائڈریشن سے بچنے کا طریقہ

ڈی ہائڈریشن سے بچنے کے لیے کثیر مقدار میں پانی پینا ضروری ہے۔ خود کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے دن بھر پانی پیتے رہیں۔ جسم کو ہر وقت پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبح کا آغاز پانی سے کریں اور رات کو ایک گلاس پانی پینے کے بعد ہی سوئیں۔ آپ پانی پینے کی یاد دہانی بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔

کیفین والے مشروبات سے پرہیز کریں۔ کافی، چائے، کولڈ ڈرنکس اور الکحل جیسے بہت زیادہ کیفین والے مشروبات پینے سے پانی کی کمی کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اسے اعتدال میں پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے روزانہ بہت زیادہ پھل اور سبزیاں کھائیں۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خوراک میں پھل اور سبزیوں کو شامل کریں کیونکہ ان میں کثیر مقدار میں پانی ہوتا ہے۔ پانی کی کمی کو سبزیوں سے بنے سوپ سے بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ موسمی سبزیوں سے بنا سوپ آپ کو زیادہ سے زیادہ پانی کی مقدار بڑھانے اور غذائیت حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لیموں پانی کو بھی اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اس سے آپ کو وٹامن سی ملے گا اور یہ آپ کے جسم کو ہائیڈریٹ رکھے گا۔

واضح رہے کہ انسانی جسم کا تقریباً 60-70 فیصد حصہ پانی کا ہوتا ہے، جس کا انحصار زیادہ تر آپ کی عمر پر ہوتا ہے۔ ہمارے جسم سے پانی پیشاب، پسینہ، فضلہ اور سانسوں کے ذریعہ نکلتا ہے، لہذا ہمیں اس کی کمی کو مستقل طور پر پانی پی کر اور کچھ کھا کر پورا کرنا ہوتا ہے۔