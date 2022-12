جنیوا: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) نے کہا ہے کہ اگرچہ دنیا COVID-19 وبائی بیماری کے ہنگامی مرحلے کو ختم کرنے کے قریب ہے، لیکن Omicron اب بھی بڑے پیمانے پر پھیل رہا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے ڈاکٹر ٹیڈروس ادنوم گیبریئس نے ایک پریس بریفنگ میں کہا، "ہم اعلان کرنے کے کافی قریب ہیں کہ وبائی مرض کا ہنگامی مرحلہ ختم ہو گیا ہے۔" Covid emergency phase closer to end but Omicron transmission remains: WHO

ڈبلیو ایچ او کے اعداد و شمار کے مطابق پانچ ہفتوں سے ہفتہ وار اموات کی تعداد میں معمولی کمی آئی ہے، لیکن گزشتہ ہفتے کووڈ سے 8500 سے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی تھی۔ ڈبلیو ایچ او کا اندازہ ہے کہ ویکسینیشن کی وجہ سے دنیا کی کم از کم 90 فیصد آبادی SARS-CoV-2 سے محفوظ ہے۔

مزید پڑھیں:

Fifth Wave of COVID-19 in Peru: پیرو میں کووِڈ کی پانچویں لہر کی شروعات

ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ہیلتھ ایمرجنسی پروگرام کی ٹیکنیکل لیڈ ماریا وین کیرخوو کے مطابق گزشتہ ہفتے کووِڈ کے 2.5 ملین کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ تاہم کچھ ممالک میں نئے کیسز کی تعداد پانچ گنا زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی یہ وائرس اب بھی پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر سرگرم ہے۔ وین کیرخوو نے کہا کہ ہم ابھی تک ہر ملک میں 100 فیصد ویکسینیشن کے ہدف تک نہیں پہنچے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومتیں اس پر توجہ دیں۔ Covid emergency phase closer to end but Omicron transmission remains: WHO

مزید پڑھیں:

آئی اے این ایس