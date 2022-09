مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگنہ کے نئی ہٹی میں واقع بنکم چندر فٹبال اسٹیڈیم میں ایسٹ بنگال اور ایرین کلب کے درمیان کلکتہ فٹبال لیگ کے سپر6 مرحلے کا ایک اہم میچ موسلادھار بارش کے سبب ملتوی ہو گیا۔East Bengal and Aryan Match In CFL Postpone Because Of Torrential Rain

نئی ہٹی اسٹیڈیم میں میچ میچ دیکھنے کےلئے آئے سینکڑوں شیدائیوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔انڈین فٹبال ایسوسی ایشن کی جانب سے میچ کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔

کلکتہ فٹبال لیگ 2022 کے سپر6 مرحلے کے ایک اہم میچ میں ایسٹ بنگال اور ایرین کلب کی ٹیموں کے درمیان نئی ہٹی اسٹیڈیم میں مقابلہ ہونا تھا لیکن میچ سے پہلے ہی موسلادھار بارش شروع ہوگئی۔

موسلادھار بارش کے سبب دونوں ٹیمیں میدان میں اتر نا سکی ۔میچ ریفری،میچ کمشنر اور دیگر منتظمین نے رائے مشورہ کرنے کے بعد میچ کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔

کولکاتا اور اس سے متصل شمالی 24 پرگنہ کے دوردراز سے فٹبال کے دیوانے میچ دیکھنے کے لئے آئے تھے لیکن موسلادھار بارش کے سبب ان کی امیدوں پر پانی پھیر گیا۔

غورطلب ہے کہ 29 ستمبر کو ہونے والے محمڈن اسپورٹنگ کے میچ کو سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر ملتوی کردیا گیا ہے۔مغربی بنگال میں اس وقت تہواریوں کاموسم ہے ۔سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے کلکتہ فٹبال لیگ کے شیڈول میں تبدیلی کی گئی ہے۔واضح رہے کہ کلکتہ فٹبال لیگ کے سپر6 مرحلے کے پہلے میچ میں محمڈن اسپورٹنگ نے ایرین کلب کو تین صفر سے شکست دی تھی ۔East Bengal and Aryan Match In CFL Postpone Because Of Torrential Rain