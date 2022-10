کولکاتا:بابائے قوم مہاتما گاندھی کی مورتی(Gandhi look alike asura) کے ساتھ بے حرمتی کے واقعے کے72 گھنٹوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی مغربی بنگال کی وزیراعلی ممتا بنرجی کی جانب سے اب تک کسی بھی طرح کے ردعمل نہیں آیا ہے۔ان کی خاموشی پر سوال اٹھنے لگا ہے۔CM Mamata Banerjee Still Silent On Gandhiji Statue In Puja Pandal

کانگریس اور سی پی آئی ایم کا کہنا ہے کہ ترنمول کانگریس کی سربراہ اور وزیراعلی ممتا بنرجی گاندھی جی کی مورتی کی بے حرمتی کے معاملے پر کیسے بول سکتی ہیں۔ ممتا بنرجی خود آر ایس ایس اور بی جے پی کی حمایت کرتی ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ مغربی بنگال سمیت ملک کی تمام ریاستوں کے لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مغربی بنگال کی وزیراعلی ممتا بنرجی اور بے جے پی کے درمیان کتنا گہرا رشتہ ہے۔

گاندھی جی کی مورتی تنازع پر وزیراعلی ممتا بنرجی خاموش کیوں؟

انہوں نے کہا کہ حکمراں جماعت ترنمول کانگریس مغربی بنگال کے لوگوں کو بالخصوص مسلمانوں کو پوری طرح سے گمراہ کرکے رکھی ہے۔واضح رہے کہ مغربی بنگال کے سیکرٹریٹ بلڈنگ نبنو میں میڈیا کو خطاب کرتے ہوئے آر ایس ایس اور بی جے پی کی حمایت میں بول پڑیں تھی۔

واضح رہے کہ ملک کی دوسری ریاستوں کی طرح مغربی بنگال میں بھی بابائے قوم مہاتما گاندھی جی کا 153واں یوم پیدائش جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا اور اس کا سلسلہ مزید چند دنوں تک جاری بھی رہے گا۔ اسی درمیان ریاست کے تمام اضلاع میں درگا پوجا کے تہوار بھی روایتی انداز میں اہتمام کیا جا رہا ہے

دریں اثنا شمالی کولکاتا کے قصبہ تھانہ علاقے میں اکھیل بھارتی ہندو مہاسبھا کمیٹی کے زیراہتمام پوجا پنڈال میں مہیشاسور کی جگہ بابائے قوم مہاتما گاندھی جی کی مورتی کے استعمال کرنے پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ حالانکہ پولیس انتظامیہ کی ہدایت پر پوجا کمیٹی نے متنازع مورتی کو وہاں سے ہٹا لی۔CM Mamata Banerjee Still Silent On Gandhiji Statue In Puja Pandal