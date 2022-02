مغربی اتر پردیش میں جہاں 10 فروری کو پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے ووٹ ڈالیں جائیں گے وہیں میرٹھ کی سات اسمبلی سیٹوں کے لیے بھی ووٹنگ ہونی ہے۔ first phase of voting in western Uttar Pradesh on February 10

اسی سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار بھی اب اپنے ووٹ بینک کو مکمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس دوران تمام سیاسی پارٹیوں کے امیدوار مسلمانوں کے ووٹ پر بھی اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں۔ Muslim vote in Meerut

ایک طرف جہاں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار مسلمانوں کے ووٹ کو اپنا بیس ووٹ بتا رہے ہیں اور دوسرے مذاہب کی ووٹوں کو اپنے حق میں ڈالے جانے کی بات کر رہے ہیں تو وہیں سماجوادی پارٹی، بی ایس پی اور بی جے پی کے امیدوار بھی اپنے بیس ووٹ کے علاوہ باقی دوسرے مذاہب کی ووٹوں کو حاصل کر الیکشن میں جیت کی دعویداری پیش کر رہے ہیں۔ AIMIM candidate on UP Assembly elections

میرٹھ کی ساتوں اسمبلی سیٹوں کے امیدوار کر رہے جیت کی دعویداری

اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سبھی سیاسی جماعتوں کے لیڈران اپنے امیدواروں کے حق میں ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں۔ انتخابی ماحول میں اب عوام کس پارٹی کے سر سہرا بانھدے گی یہ تو 10 مارچ کی گنتی کے بعد ہی طے ہو پائے گا۔