لکھنؤ: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پر مسلم سماج کے تئیں منفی سوچ رکھنے کا الزام عائد کرتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی (بی ایس پی) سپریمو مایاوتی نے کہا کہ ’’پسماندہ مسلم سماج کا راگ بی جے پی اور آر ایس ایس کا نیا شگوفہ ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ کانگریس کی طرح موجودہ حکومت کے میعاد کار میں بھی مسلم غریبی اور پچھڑے پن سے نہیں نکل سکے۔‘‘ Mayawati Attacks BJP and RSS

مایاوتی نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا: اپنے سطحی سیاسی مفاد کی خاطر ’پسماندہ مسلم سماج‘ کا راگ بی جے پی اور آر ایس ایس کا اب نیا شگوفہ ہے جبکہ مسلم سماج کے تئیں ان (بی جے پی اور آر ایس ایس) کی سوچ، نیت، پالیسی اور ان کا ٹریک ریکارڈ کیا اور کیسا ہے؟ یہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’بی جے پی کی مسلم سماج کے تئیں منفی سوچ کا نتیجہ ہے کہ ان کی حکومت میں بھی وہ تقریبا اتنے ہی غریب، پسماندہ اور جان مال مذہب کے معاملے میں غیر محفوظ ہیں جتنے وہ کانگریس اقتدار میں تھے۔ مسلم سماج کا دلتوں کی طرح پسماندہ و محروم بنے رہنا کافی تکلیف دہ اور بدقسمتی ہے۔‘‘ Mayawati on Backward Muslim Society in UP

بی ایس پی سپریمو نے مزید کہا کہ ’’بی ایس پی کی یوپی میں چار بار رہی حکومت میں سروسماج کے مفاد، فلاح و سیکورٹی، احترام کے ساتھ ساتھ ہمیشہ نظر انداز کئے گئے دلت، پسماندہ و اقلیتی سماج کے لوگوں کے جان، مال، مذہب وغیرہ کا تحفظ اور انصاف کی گارنٹی یہاں پہلی بار قانون کے ذریعہ قانون کا راج قائم کرکے یقینی بنائی گئی۔‘‘

یو این آئی