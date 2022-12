نوئیڈا:اترپردیش کے نوئیڈا ضلع کے ڈپٹی چیف میڈیکل آفیسر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ امیونائزیشن آفیسر ڈاکٹر عبید نے کہا کہ حکومت کی ہدایات پر خصوصی ویکسینیشن مہم کا پہلا سائیکل 9 سے 20 جنوری 2023 تک چلے گا۔ Dr Obaid Says Special Vaccination Campaign To Prevent Measles-Rubella Will Start

دوسرا سائیکل 13 سے 24 فروری 2023 تک اور تیسرا سائیکل 13 سے 24 مارچ 2023 تک ہوگا۔ اس سے پہلے ویکسینیشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ آشا-اے این ایم گھر گھر سروے کے بعد ایم آر ویکسین سے محروم پانچ سال تک کے بچوں کی فہرست تیار کرے گی۔ ASHA-ANMs کو بلاک سطح پر سروے کے لیے تربیت دی گئی ہے۔



ڈاکٹر عبید نے بتایا کہ اب پانچ سال تک کے بچوں کو خسرہ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں گے۔ ویکسینیشن کے لئے شہری اور دیہی علاقوں میں سروے کرکے پانچ سال تک کے بچوں کی فہرست تیار کی جائے گی جو ویکسینیشن سے رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد مائیکرو پلان تیار کرکے جنوری، فروری اور مارچ میں خصوصی ویکسی نیشن سیشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ خسرہ سے بچاؤ کے لئے خسرہ-روبیلا (ایم آر) خصوصی ویکسینیشن مہم مشن اندر دھنش کی طرز پر چلائی جائے گی۔ بچوں کو خسرہ کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔

ڈاکٹر عبید نے بتایا کہ 19 سے 24 دسمبر تک کمیونٹی ہیلتھ آفیسر (سی ایچ او)، اے این ایم اور بلاک سطح کے سپروائزر سروے کی توثیق کریں گے۔ مکمل ڈیٹا پورٹل پر اپ لوڈ کیا جائے گا۔ خصوصی ٹیکہ کاری مہم کے لیے ریاستی سطح پر امیونائزیشن افسران کی میٹنگ ہوگی۔ اس اجلاس میں خصوصی مہم کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں بلاک اور ضلعی سطح پر ٹاسک فورس اور انٹر ڈپارٹمنٹل میٹنگ منعقد کی جائے گی۔Special vaccination campaign to prevent Measles-Rubella will start: Dr Obaid Deputy CMO