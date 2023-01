ریاست اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں آج جمیعتہ علماء ہند شہر میرٹھ نے ملی اور سماجی لوگوں کی مدد سے غریب اور ضرورت مند افراد کے درمیان شدید سردی کے پیش نظر کمبل تقسیم کیے گئے. اس موقع پر انتظامیہ کے افسران اور جمیعتہ کے اراکین نے صاحب حیثیت لوگوں سے اپیل بھی کی جس طرح کی کہ شدید سردی سے متاثر غرباء کی زیادہ سے سے زیادہ امداد کریں، تاکہ شدید سردی وہ بھی بچ سکیں۔Blankets were distributed among the poor by Jamiata Ulama



ریاست میں ایک مرتبہ پھر کورونا کے ممکنہ خطرے کے درمیان عوام کو سردی کی مار سے بھی دو چار ہونا پڑ رہا ہے، ایسے حالات میں سماج کے کمزور اور غریب طبقے کے افراد کے سامنے اور مشکل حالات پیدا ہو گیے ہیں، ایسے میں ان افراد کی مدد کے لیے جمیعتہ علماء ہند شہر میرٹھ یونٹ نے سماج کے غریب اور پسماندہ علاقوں کے رہنے والے لوگوں کو سردی سے بچانے کے لیے ان کے درمیان کمبل تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ اور پولیس افسران کے ہاتھوں غریبوں کو کمبل تقسیم کرائے گئے اور ساتھ ہی ایسی دیگر سماجی تنظیموں کے اراکین سے بھی سردی کے اس موسم میں غرباء کی زیادہ سے زیادہ امداد کرنے کی اپیل کی گئی۔distributed among the poor by Jamiata Ulama



میرٹھ سمیت دیگر اضلاع میں سماج کے کمزور اور ضرورت مند افراد کو سردی سے بچانے کے لیے کمبل تقسیم کر کے جمیعت کے اراکین جہاں ایک طرف غرباء کی امداد کر رہے ہیں وہیں دوسری جانب سماج کےصاحب حیثیت افراد سے غرباء کی امداد کے لئے آگے آنے کی اپیل بھی کر رہے ہیں، تاکہ شدید سردی کے موسم میں غریبوں کی مدد کی جا سکے -

