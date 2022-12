نئی دہلی: نئی دہلی میں دیویانگ معذوروں کی خدمات کے لیے وقف عظیم شخصیات کو بالیگا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر شہید جیت سنگھ روڈ قطب انسٹی ٹیوشنل ایریا میں واقع O.P.Zindal آڈیٹوریم میں دہلی میونسپل کارپوریشن کے پرائمری گرلز اسکول کے پرنسپل نصیر احمد صدیقی کے ساتھ نینا جین، سکریٹری جنرل یو ایس او، میجر ہندیپ راج کو سماجی شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا۔ نیشنل ٹرسٹ برائے معذوروں کے زیر اہتمام شری کے آر بالیگا ایوارڈ تقریب میں ٹرینی، ممتاز اساتذہ، مختلف معذور طلباء اور مہمان موجود تھے۔ مہمان خصوصی اور دیگر معززین کے اعزاز میں استقبالیہ گیت گایا گیا۔ اس کے بعد ڈی ایل ایڈ اسپیشل ایجوکیشن کے طلباء کی طرف سے دعوتی رقص پیش کیا گیا۔ این ٹی ایچ کی ڈائریکٹر اوشا گروور نے مہمانوں کا استقبال کیا اور ان کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد سیما زندہل ٹرسٹی این ٹی ایچ نے اجتماع سے خطاب کیا اور بالیگا ایوارڈ کی مختصر تفصیل دی۔ Baliga Award was given to prominent personalities dedicated to the disabled_vis_up_noida_upur10010

معذوروں کے لیے وقف اہم شخصیات کو بالیگا ایوارڈ

انعامات کی تقسیم کے بعد مہمان خصوصی شکنتلا ڈی گیملن اور سیما جندل ٹرسٹی این ٹی ایچ نے خصوصی ضروریات والے بچوں کے لیے نصابی رہنما کتاب کا اجرا کیا۔ D.El.Ed کے طلباء نے بچوں کی شاندار کارکردگی کے ساتھ ایک خاکہ پیش کیا۔ Baliga Award۔ مہمان خصوصی شکنتلا ڈی گیملن آئی اے ایس سابق سیکرٹری معذور افراد کو بااختیار بنانے کے محکمہ، سماجی انصاف اور بااختیار بنانے کی وزارت، نے پروگرام سے خطاب کیا۔ پرنسپل رینا تیواری نے سب کا شکریہ ادا کیا۔واضح رہے کہ اروناچل پردیش، گوا، میزورم، یونین ٹیریٹری (AGMUT) کیڈر کی 1984 بیچ کی IAS آفیسر شکنتلا ڈول گیملن نے اروناچل پردیش کی چیف سکریٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ وہ شمال مشرق کی پہلی خاتون آئی اے ایس ہیں جو مرکزی وزارت میں سکریٹری سطح کے عہدے تک پہنچی ہیں۔ 23 مارچ 1961 کو پیدا ہونے والی گیملن آسام کے مشنگ قبیلے کی پہلی خاتون آئی اے ایس آفیسر ہیں۔ Baliga Award

یہ بھی پڑھیں : Three Smugglers Arrested نوئیڈا میں تین شراب اسمگلر گرفتار