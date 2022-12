فیفا ورلڈ کپ میں کشمیری پشمینہ شالوں کی دھوم رہی

سرینگر:حال ہی میں قطر میں منعقدہ فیفا ورلڈ کپ نہ صرف کشمیری دستکاری بلکہ کشمیری دستکاروں کے لیے بھی خاص اور یادگار رہا،کیونکہ اس مرتبہ قطر حکومت نے فیفا ورلڈ کپ کے دوران شائقین اور خاص مہمانوں کی مہمانوازی کشمیر کے خوبصورت اور دلکش شالوں سے کی۔

قطر حکومت کی جانب سے تقریباً 70 ہزار کشمیری شالیں بطور یادگار مہمانوں کو پیش کی گئیں۔کشمیری پشمینہ کی یہ شالیں قطر حکومت تک پہنچانے اور فیفا ورلڈ میں کشمیری پشمینہ کو متعارف کرانے کا یہ اعزاز سرینگر کے رہنے والے ایکسپورٹر وسیم رفعت کو حاصل ہوا،جو کہ قطر حکومت سے یہ بڑا کنٹریکٹر حاصل کرنے میں نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ قلیل وقت میں ہی پشمینہ شالوں کو وہاں تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔



ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے ایکسپورٹر وسیم رفعت سے قطر حکومت کی جانب سے دیے گئے اس مذکورہ پروجیکٹ سے متلعق خصوصی بات چیت کی۔



انہوں نے کہا اگرچہ میں قطر میں کئی برسوں سے بطور ایکسپورٹر کام کررہا ہوں،لیکن فیفا ورلڈ کے لیے خاص مہمانوں اور شائقین کے لیے تقریباً 70 ہزار کشمیر پشمینہ شالیں فراہم کرنا اور وہ بھی ڈیڑھ مہینے کے قلیل عرصے میں میرے لیے کسی بڑے چلینج سے کم نہ تھا۔تاہم کشمیر کے 3 سے 4 ہزار دستکاروں کی مدد سے یہ 70 ہزار پشمینہ شالیں قطر حکومت کو وقت پر فراہم کرنا ممکن ہوپایا ہے۔



وسیم رفعت نے کہا کہ پشمینہ شالوں کا یہ آرڈر خاص ڈیزان میں تربیت دیا گیا تھا جس میں نہ صرف مخصوص لمبائی اور چوڑائی میں پشمینہ شال بلکہ فیفا ورلڈ کپ اور اس کا لوگو خاص ڈیزائین میں بھی بنانا تھا۔انہوں نے کہا کہ آرڈر کو وقت پر پہنچانے کے لیے وقت قلیل تھا ایسے میں 3 سے 4 ہزار دستکاروں کو دو شفٹوں میں کام کرنا پڑا۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار سے لے کر یوٹی حکومت جس انداز میں کشمیری دستکاری مصنوعات کو بیرون ممالک میں بازاری سہولیات فراہم کرنے اور برآمدات کو آسان بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے وہ قابل قدر ہے، تاہم اس میں مزید وسعت لانے کی بے حد ضرورت ہے۔International Market For kashmiri Handicrafts

انہوں نے کہا جس طرح دیگر ممالک اپنی دستکاری مصنوعات کی ملکی سطح تشہیر مہم چلاتے وہیں ویسے یہاں نہیں ہوپارہا ہے۔ایسے میں یہاں بھی ملکی سطح پر تشہیری مہم چلانے کی ضرورت ہے، تاکہ بین الاقوامی سطح پر کشمیر پشمینہ، قالین اور دیگر مصنوعات صحیح معنوں میں دنیا بھر میں اپنی جگہ بنا سکیں۔



بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ کشمیری آرٹ سے وابستہ دستکاروں اور کارخانہ داروں کو بھی روایتی کام سے ہٹ کر نئے نئے ڈیزائنز کو متعارف کرانے کی ضرورت تاکہ وہ بھی بین الاقوامی سطح کے دیگر دستکاری مصنوعات میں مقابلے کر سکیں۔وسیم رفعت نے کہا کہ اس میں مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔دستکار سے لے کر ایکسپورٹر تک، تب جاکے ہم صحیح طریقے سے کشمیری مصنوعات کو بہتر طور دنیا کے کونے کونے تک لیجانے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔



تاہم بات چیت کے دوران انہوں نے کسی کشمیری ایکسپورٹر کا نام لئے بغیر کہا کہ میری اس کامیاب پروجیکٹ پر کئی اور لوگ فائدہ اٹھا کر اپنی تشہیر کروا رہے ہیں جو کہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ یہاں کی ایک نامی گرامی ایکسپورٹ کمپنی کا مالک خود کو فیفا ورلڈ کیپ کے اس کنٹریکٹر سے جوڑ کر اس کامیابی کا سہرا خود کو باندھنا چاہتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔

بتادیں کہ پشمینہ لداخ میں پائی جانے والی خاص بکریوں سے نکالی جانے والی باریک اون ہے۔ اس اون کو کشمیر کے کاریگر ہاتھ سے بنی شالیں تیار کرتے ہیں،جن کی دنیا بھر میں بہت زیادہ مانگ ہے۔ ایک سادہ 100 فیصد ہاتھ سے بنی پشمینہ شال مینوفیکچرنگ کی سطح پر 10 ہزار سے 30 ہزار روپے میں فروخت ہوتی ہے۔

