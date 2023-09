بھوپال میں وقف بورڈ خون عطیہ کیمپ

بھوپال : ریاست مدھیہ پردیش کے ساتھ ملک کی سبھی ریاستوں میں ملک کے وزیراعظم نریندر مودی کے جنم دن کے موقع پر تین روز یعنی 16 ،17 اور 18 ستمبر تک منایا گیا اس کے تحت بھارتی جنتا پارٹی کے لیڈران اور کارکنان طرح طرح کی تقریبات منعقد کئے۔ اسی کے تحت مدھیہ پردیش وقف بورڈ اور ضلع اقلیتی مورچہ بھوپال کے کارکنان کی جانب سے خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔

اس موقع پر مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے چیئرمین سنور پٹیل نے کہا کہ مدھیہ پردیش وقف بورڈ کا یہی کام ہے کہ وہ معاشرے سے جڑا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم وزیراعظم نریندر مودی کے جنم دن کے موقع پر مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے سبھی افسران اور کارکنان اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ضلع اقلیتی مورچہ کے ذریعہ آج وقف بورڈ میں خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے دعائیں بھی کی۔ کیونکہ وہ واسو دیو کٹم کے نام پر پوری دنیا کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے وزیراعظم سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس نعرے کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں۔ اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی عمر میں اضافہ کرے اور ان کی صحت بہتر رہے۔ اور وہ ملک و دنیا کے کام آئے یہی وجہ ہے کہ آج ہم عطیہ خون کیمپ کے ذریعہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔

انہوں نے کہا وزیراعظم نریندر مودی کے جنم دن پر اپنی شراکت درج کر رہے ہیں اور ہم نے خون عطیہ کیمپ کے ذریعہ اس تقریب میں شرکت کی ہے۔ بھاجپا اقلیتی مورچہ کے ریاستی صدر ایم اعجاز خان نے کہا کہ ہمارے وزیراعظم نریندر مودی کا 72ویں جنم دن ہے۔ان کی یوم پیدائش ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے۔

بھارتی جنتہ پارٹی اقلیتی مورچہ ضلع بھوپال کے صدر شیر یار احمد نے اج کی تقریب کے تعلق سے کہا کہ صج ہم بھارتی جنتہ پارٹی اقلیتی مورچہ کے ذمہ داران اور کارکنان ملک کے وزیراعظم نریندر مودی کی یوم پیدائش پر ہم نہ تو مٹھائی بانٹیں گے۔ نہ ہی جشن منائیں گے بلکہ ضرورت مندوں کو خون عطیہ کیمپ کے ذریعہ مدد کی جائے گی۔ اسی کے تحت مدھیہ پردیش وقف بورڈ اور بھارتی ہے جنتہ پارٹی اقلیتی مورچہ کہ سبھی لیڈران اور کارکنان نے آج کی اس تقریب میں شرکت کی ہے۔