گلبرگہ:ریاست کرناٹک کے گلبرگہ شہر میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا (پی ایف آئی)کے صدر شیخ اعجاز علی کے مکان پر این ائی اے کی چھاپہ ماری مہم کے خلاف احتجاج کیاگیا۔

اس موقع پر گلبرگہ کے ایس ڈی پی ائی کے سابق صدر محمد محسین نے کہاکہ ملک بھر میں مرکزی حکومت پی ایف آئی کو ہدف بنانے کی کوش کر رہی ہے ۔اس ضمن میں این آئی اے کی جانب سے ایک ہی دن میں مختلف ریاستوں میں پی ایف آئی کے کارکنان کے گھروں پر چھاپہ ماری مہم چلائی گئی۔

گلبرگہ میں این آئی اے کی چھاپہ ماری کے خلاف احتجاج

انہوں نے کہاکہ پی ایف آئی ملک میں عوام کے حق کے لئے اپنی آواز کو بلند کر نے والی ایک تنظیم ہے۔دہشت کا ماحول پیدا کر نے والی فرقہ پرست تنظیموں کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی جاتی۔ مسلم تنظیموں کے ذمہ داروں پر ہی نشانہ بنا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ۔ ای ڈی ۔این آئی اے کے ذریعہ بی جے پی حکو مت چھاپے ماری کی سازش کر رہی ہے ۔یہ سب آنے والے ریاستی اور مرکزی انتخابات کے مقصد سے کیا جارہا ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ پی ایف آئی عوام کے حقوق کے لئے اپنی آواز کو بلند کر نے والی تنطیم ہے ۔یہ تنظیم کسی کی کارروائی کی وجہ سےخاموش رہنے والی تنظیم نہیں ہے ۔