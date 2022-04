بنگلور: ریاست کرناٹک کے ضلع ہاسن کے بیلور میں واقع چنناکیشو مندر میں روایت کے مطابق رتھ اتسو سے قبل قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دائیں بازوں تنظیموں کے احتجاج کے باوجود بی جے پی حکومت نے اس روایت کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سالانہ میلہ بدھ کو پولیس کی سخت نگرانی میں شروع ہوا۔ روایت کے مطابق بیلور مندر میں سالانہ میلے کے آغاز کے موقع پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رتھ اتسو کے دوران ایک مولوی بھگوان چنناکیشو کے رتھ کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس برس بھی دودا میدور گاوٌں کے رہنے والے مولوی سید سجاد باشا نے مندر مین قرآن کی تلاوت کی۔ کیسو Chennakeshava temple continued tradition of Starting off festival with Quran recitation

سالانہ میلہ بدھ کو ضلعی پولیس کی سخت نگرانی میں شروع ہوا۔ دو روزہ رتھ اُتسو کو دیکھنے کے لیے ریاست بھر سے سیکڑوں لوگ چنناکیشوا مندر پہنچے۔ وہیں اس سے قبل مندر کے حکام نے مسلم تاجروں کو سالانہ تہوار کے موقع پر اسٹال لگانے سے روکنے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا۔ اس سے پہلے کرناٹک میں حجاب کا تنازع کئی مہینوں تک چلا تھا۔ اس تنازعہ کے بعد کچھ تنظیموں نے حلال گوشت کا بائیکاٹ کرنے اور غیر ہندوؤں کو ہندو عبادت گاہوں کے باہر دکانیں لگانے کی اجازت نہ دینے کی مہم چلائی۔ اس دوران کئی غیر ہندو دکانداروں کے ساتھ مار پیٹ کی بھی خبریں سامنے آئیں۔ Non-Hindus will set up stalls in Belur temple fair

واضح رہے کہ یہ وہی مندر ہے جہاں مسلمان تاجروں کو کاروبار کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس مسئلے پر کافی ہنگامہ ہوا اور مسلم تاجروں نے الزام عائد کیا کہ انہیں مذہب کی بنیاد پر تجارتی سرگرمی سے باز رکھا جارہا ہے۔ کرناٹک میں مندروں کی نگرانی کرنے والے ادارے نے بعد میں غیر ہندوؤں کو مندر احاطے کے باہر تجارتی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی۔