جموں : جموں و کشمیر کی سابقہ وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ ”ان لیڈروں کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا جنہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا ہے“ حالانکہ ان میں سے بہت سے لوگ واپس آنا چاہتے ہیں۔'' Mehbooba Mufti on party workers

'بی جے پی جموں و کشمیر کو تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہی '

غور طلب ہے کہ 2018 میں محبوبہ کی زیرقیادت مخلوط حکومت سے بی جے پی کی حمایت واپس لینے کے بعد پی ڈی پی کے درجنوں سینئر رہنماوں بشمول سابق وزراء اور قانون سازوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی اور ان میں سے زیادہ تر الطاف بخاری کی قیادت والی اپنی پارٹی یا سجاد لون کی قیادت والی پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی ہوئی ہے۔

پی پی ڈی پی کی صدر محبوبہ نے پارٹی ہیڈکوارٹر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی چھوڑنے والے بہت سے لیڈر واپس آنے کے لئے بے چین ہیں لیکن میں انہیں واپس نہیں لوں گی۔ انہوں نے کہا ''میں نے یہ اصول بنایا ہے کہ جو لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں انہیں واپس نہیں لیا جائے گا۔ '' JK turned into laboratory by BJP for experiments, says Mehbooba

اس دوران بی جے پی کی زیرقیادت مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے محبوبہ مفتی نے الزام لگایا کہ حکمران جماعت جموں و کشمیر کو تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور انہوں نے سابقہ ریاست کو تباہ کر دیا ہے۔ JK turned into laboratory by BJP for experiments, says Mehbooba

انہوں نے کہا ''ہمارے نوجوانوں کو ناامیدی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ انہوں نے (بی جے پی) بڑے کارپوریٹ گھرانوں اور صنعت کاروں کے ساتھ مل کر جموں و کشمیر کے وسائل کا استحصال اور لوٹ مار کی ہے۔ جے کے آنے والے بڑے کارپوریٹ گھرانے باہر سے لوگوں کو نوکری پر رکھ رہے ہیں جب کہ ہمارے بے روزگار نوجوان روزی روٹی کے لیے ایک ستون سے دوسری پوسٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنے غریب ہو جائیں کہ ہم پوری طرح سے دوسری ریاستوں پر منحصر ہو جائیں۔''

محبوبہ نے کہا 'سابق وزرائے اعظم جواہر لعل نہرو، اندرا گاندھی اور اٹل بہاری واجپائی نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے میگا ریل پروجیکٹس، نئے صنعتی یونٹس کے قیام، بہتر سڑکوں اور اسپتالوں کی تعمیر کا تصور کیا تھا۔ لیکن موجودہ حکومت کے پاس ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کیونکہ وہ چھوٹے مفادات کے لیے لوگوں کو فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔Mehbooba Criticise BJP Government

انہوں نے کہا "گزشتہ دو تین سالوں میں، 40،000 سے زیادہ کروڑ پتی ارب پتی بن گئے جبکہ بی جے پی کے دور حکومت میں ملک میں غریبوں کی تعداد دوگنی ہو گئی ہے۔ ان کے پاس نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے مسئلے سے چھٹکارا پانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔'' Mehbooba Mufti On Poverty in Jk

محبوبہ نے مزید کہا "بی جے پی نے موجودہ حالات میں ملک کو برباد کر دیا ہے، کوئی غیر محفوظ محسوس کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ کل زندہ ہو گا یا نہیں۔ انہوں نے اپنے خفیہ منصوبے جموں و کشمیر کے ساتھ شروع کیے جہاں حالات ملک کے باقی حصوں سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔بی جے پی کے تحت جموں و کشمیر کا وجود خطرے میں ہے۔''

پی ڈی پی رہنما نے پارٹی میں کارکنوں کی شمولیت کے سلسلہ میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کیا۔ پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں سابق وزیر بوشن لال ڈوگرا کے حامی بھی شامل ہیں۔