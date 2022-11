جموں: جموں و کشمیر پولیس نے جمعرات کو ضلع سامبا میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ پاکستان کی طرف سے گرایا گیا ایک ڈرون برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ڈرون پاکستان کی طرف سے آیا تھا اور اسے سامبا کے علاقے سوانکا میں ایل او سی کے قریب گرایا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ڈرون کے ساتھ سیل بند پیکٹ منسلک تھے، اسی وجہ سے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بلایا گیا تھا۔ تلاشی لینے پر ان کے قبضے سے 02 پستول، 04 لوڈ میگزین، 01 اسٹیل آئی ای ڈی، گھڑی، بیٹری اور 10 پیکٹ نقدی برآمد ہوئی۔ Drone Dropped Weapon Recovery

سانبہ ضلع کے علاقے میں ڈرون سے پھینکا گیا اسلحہ ضبط

قبل ازیں جموں خطے کے ضلع سانبہ کے علاقہ وجے پور میں ایک ڈرون نے اسلحہ گرا کر فرار ہوگیا، اس اسلحہ کو ضبط کر لیا گیا۔ پولیس نے اس واقعہ کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کردیا ہے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ A Drone Dropped Weapons in Jammu which was Seized

اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔