بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے ڈپٹی کمشنر ایس ایف حامد نے آج چاڈورہ کے مختلف پنچایت حلقوں کا دورہ کیا تاکہ وہ B2V4 کے تحت جاری پروگراموں میں حصہ لے سکیں۔ اپنے دورے کے دوران، انہوں نے پی آر آئی کے نمائندوں، مقامی سماجی کارکنوں، یوتھ کلبوں اور مقامی لوگوں سے بات چیت کی۔ اپنے علاقوں کی فلاح و بہبود اور ترقی سے متعلق ان کے مسائل کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ DC budgam visits pohru, in BK pora and wathoora Panchayats under B2V4 Programme here in central Kashmirs budgam district

یہ بھی پڑھیں:

اس موقع پر، ڈی سی نے کہا کہ بیک ٹو ولیج پروگرام کا چوتھا ایڈیشن ایک قابل حصول پروگرام ہے جس میں نوجوانوں اور ہنرمندی کی ترقی، خود روزگار، گڈ گورننس، 3-ٹائر پنچایتی راج، نشہ مکت اور "روزگار یوتھ جے کے" پر توجہ دی گئی ہے۔ یہ پروگرام عوام اور انتظامیہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ڈی سی نے جن پنچایتوں کے حلقوں کا دورہ کیا ان میں بلاک بی کے پورہ میں پہرو اور چاڈورہ بلاک میں واتھورہ شامل ہیں۔



انتظامیہ کی جانب سے تمام پنچایتوں میں منصوبہ بندی اور عمل درآمد، شجر کاری مہم، صفائی ستھرائی میں عوام کی شرکت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ اس موقع پر ڈی سی نے مختلف ثقافتی سرگرمیوں کا بھی مشاہدہ کیا جہاں طلباء نے مختلف رنگا رنگ پرفارمنسز پیش کیں۔ دریں اثنا، بڈگام کی تمام پنچایتوں میں بیک ٹو ولیج پروگرام کے دوران فائدہ اٹھانے والوں میں لینڈ پاس بک، آئل سیڈ منی کٹس، بیبی کٹس، تفریحی اشیاء کی تقسیم سمیت مختلف سرگرمیاں انجام دی گئیں۔