نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو کہا کہ ملک کی نوجوان نسل کو آزادی کے 'بھولے بسرے دیوانوں' کی جدوجہد سے واقف کرانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے دوردرشن پر رات نو بجے نشر ہونے والے سیریل 'سوراج' کو دیکھنا چاہیے۔ Watch Swaraj Series On Doordarshan

آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہونے والے اپنے ماہانہ پروگرام 'من کی بات' کے 92 ویں ایپی سوڈ میں وزیراعظم مودی نے کہا کہ 'انہیں کچھ دن پہلے وزارت اطلاعات و نشریات کے پروگرام میں دوردرشن کے سیریل 'سوراج' کی اسکریننگ کے پریمیئر پر جانے کا موقع ملا۔ یہ سیریل تحریک آزادی سے وابستہ 'سُنے ان سُنے ہیروز' کی کوششوں سے ملک کی نوجوان نسلوں کو روشناس کرانے کا ایک بہترین اقدام ہے۔

انہوں نے کہا کہ 'دوردرشن پر ہر اتوار رات 9 بجے یہ سیریل نشر ہوتا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ یہ 75 ہفتوں تک چلے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ وقت نکال کر خود بھی دیکھیں اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی دکھائیں۔'

وہیں من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے غذائی قلت کے خلاف مہم میں شامل ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ 'غذائی قلت کے چیلنجز سے نمٹنے میں سماجی بیداری کی کوششیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام 'من کی بات' میں پی ایم مودی نے آج کہا کہ 'آسام کے گاؤں بونگائی میں ایک دلچسپ پروجیکٹ، پروجیکٹ سمپورنا چلایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد غذائی قلت کے خلاف لڑائی اور اس لڑائی کا طریقہ بھی بہت منفرد ہے۔' Modi on campaign to fight malnutrition

یو این آئی