ملک کی پانچ ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے نتائج آچکے ہیں، جس میں بھارتی جنتا پارٹی نے اتر پردیش، اتراکھنڈ، گوا اور منی پور میں جیت حاصل کی جبکہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی حکومت بنائے گی۔ Results of Assembly elections in five states

اسمبلی انتخابات 2022 کے نتائج کے پیش نظر معروف سینیئر وکیل محمود پراچہ نے کہا کہ 'انہوں نے نتائج سے پہلے ہی اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ اگر بی جے پی کے امیدوار اپنی ضمانت بچا پانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ بی جے پی ای وی ایم کے ذریعے انتخابات میں حصہ لے گی۔' Mehmood Pracha on Election Result 2022

محمود پراچہ نے مزید کہا کہ 'ہمیں بی جے پی کے جال میں نہیں پھنسنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 'تمام حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ای وی ایم کے خلاف جم کر آواز اٹھائیں جب تک کہ اس کا کوئی حل نہیں نکل جاتا۔' Mehmood Pracha on BJP

'تمام سیاسی جماعتوں کو ای وی ایم کے خلاف مورچہ کھول دینا چاہیے'

انہوں نے کہا کہ 'تمام انتخابات میں ہر ایک سیٹ سے 65 سے زائد امیدوار انتخابات کے لیے کھڑے کریں کیونکہ جب تعداد 65 سے تجاوز کر جائے گی تو الیکشن کمیشن کو مجبوراً بیلٹ پیپر پر ہی الیکشن کرانے ہوں گے۔'

محمود پراچہ نے مایاوتی کے مسلمانوں کے خلاف دیئے گئے بیان پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 'مسلمان مایاوتی سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے کھڑی اس شبیہ سے ڈرتا ہے جو مسلسل مسلمانوں کے خلاف زہر گھولنے اور ان پر ظلم کرنے کا کام کر رہی ہے۔' Mehmood Pracha criticized Mayawati