بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ Board of Control for Cricket in India نے ملک میں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملوں کی وجہ سے 22-2021 سیشن کے لیے رنجی ٹرافی، سی کے نائیڈو ٹرافی اور سینئر خواتین ٹی 20 لیگ کو ملتوی کر دیا ہے۔ BCCI postpones Domestic Tournament

بی سی سی آئی کے سکریٹری جے شاہ BCCI Secretary JAY Shah نے منگل کے روز ایک بیان کے ذریعہ یہ اعلان کیا۔ رنجی ٹرافی اور کرنل سی کے نائیڈو ٹرافی کا آغاز اس مہینے ہونا تھا جبکہ سینئر خواتین ٹی ٹوئنٹی لیگ فروری میں شروع ہونی تھی۔ CK Nayudu Trophy

جے شاہ نے ایک بیان میں کہا کہ 'بی سی سی آئی کھلاڑیوں، معاون عملے، میچ افسران اور دیگر شرکاء کی حفاظت کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ان تینوں ٹورنامنٹس کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔'

بی سی سی آئی صورتحال پر نظر رکھے گا اور فیصلہ کرے گا کہ ان ٹورنامنٹس کو کب شروع کرنا ہے۔

شاہ نے ساتھ ہی ہیلتھ ورکرز، ریاستی ایسوسی ایشنز، کھلاڑیوں،معاون عملہ، میچ افسران اور تمام خدمات فراہم کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کیا جن کی بدولت 22-2021 کے گھریلو سیشن میں 11 ٹورنامنٹوں میں 700 سے زائد میچوں کا انعقاد ممکن ہوسکا۔

یو این آئی