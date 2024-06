ETV Bharat / business

یہ کیسی مہنگائی، ویج مہنگا اور نان ویج سستا، کیا ہیں وجوہات؟ - NON VEG IS CHEAPER THAN VEG

By ETV Bharat Urdu Team Published : Jun 7, 2024, 7:04 AM IST | Updated : Jun 7, 2024, 7:25 AM IST

آخر ساتھ کیوں نہیں چھوڑ رہی مہنگائی ( علامتی تصویر(کینوا) )

نئی دہلی: سبزی کھانے والے لوگ مہنگائی کی زد میں ہیں۔ مئی کے مہینے میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ویج تھالی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مئی 2024 میں سبزی کی تھالی 9 فیصد مہنگی ہو گئی۔ اس کی بڑی وجہ ٹماٹر، آلو اور پیاز کا مہنگا ہونا ہے۔ کرسل کی مارکیٹ انٹیلی جنس اور تجزیہ 'روٹی چاول ریٹ' رپورٹ کے مطابق، برائلر کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے مئی 2024 میں نان ویج تھالی کی قیمت میں 7 فیصد کی کمی واقع ہوئی۔ کرسل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سبزی تھالی کی قیمت، جس میں روٹی، سبزیاں (پیاز، ٹماٹر اور آلو)، چاول، دال، دہی اور سلاد شامل ہیں، مئی 2023 میں 25.5 روپے سے بڑھ کر مئی 2024 میں 27.8 روپے فی پلیٹ ہونے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال کی بنیاد کم ہونے کی وجہ سے سبزی تھالی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹماٹر، آلو اور پیاز کی قیمتوں میں بالترتیب 39 فیصد، 41 فیصد اور 43 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چاول اور دالیں بھی بالترتیب 13 فیصد اور 21 فیصد مہنگی ہوئی ہیں۔ ماہانہ بنیادوں پر آلو کی قیمتوں میں 9 فیصد اضافے کی وجہ سے سبزی تھالی کی قیمت میں معمولی اضافہ ہوا۔ مئی 2024 میں نان ویج تھالی سستی ہو گئی ہے۔ اس عرصے کے دوران بوائلر یعنی چکن کی قیمت میں کمی آئی ہے۔ اس کی وجہ سے نان ویج تھالی 7 فیصد سستی ہے۔ نان ویج تھالی کی قیمت مئی 2024 میں 55.9 روپے ہوگی جو کہ گزشتہ سال مئی 2023 میں 59.9 روپے تھی۔ یہ بھی پڑھیں: وزیر اعظم مودی اور امیت شاہ نے اسٹاک خریدنے کا مشورہ کیوں دیا؟ راہل گاندھی نے جے پی سی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا چندرابابو نائیڈو کی زبردست جیت کی وجہ سے ہیریٹیج فوڈس کے حصص میں اضافہ

