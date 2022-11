سان فرانسسکو: میٹا نے اعلان کیا ہے کہ اس کا میسجنگ پلیٹ فارم واٹس ایپ پانچ ممالک میں ییلو پیجز کے طرز پر بزنس ڈائریکٹری شروع کر رہا ہے۔ دی ورج کی رپورٹ کے مطابق، یہ فیچر برازیل، برطانیہ، انڈونیشیا، میکسیکو اور کولمبیا میں پہلے متعارف کرائی جائے گی۔ کمپنی کے مطابق، نئے فیچر کے ذریعے صارفین براہ راست ایسی کمپنیوں کو تلاش کر سکیں گے جو ان کے سروس کے قابل ہے یا کاروبار کے اقسام جیسے سفر یا بینکنگ کے لیے براؤز کرتے ہیں۔ WhatsApp to launch new business directory in five countries

پانچ ممالک میں واٹس ایپ بزنس پلیٹ فارم کے لیے سائن اپ کرنے والے تمام صارفین ڈائرکٹری میں نظر آئیں گے۔ برازیل میں ڈائریکٹری چھوٹے کاروباریوں کے لیے کھلے رہے گی۔ میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے کہا، "برازیل میں لاکھوں کاروباری چیٹ کے لیے WhatsApp کا استعمال کرتے ہیں، ہم نے لوگوں کے لیے کاروبار کو تلاش کرنا یا خریدنا آسان بنا دیا ہے۔ WhatsApp to launch new business directory in five countries

