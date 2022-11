Oppo Reno 9 Series: اوپو رینو 9 سیریز 24 نومبر کو لانچ کے لیے تیار ہے۔ اوپو نے جمعرات کو ویبو کے ذریعے نئے رینو سیریز کے اسمارٹ فونز کی لانچ کی تصدیق کی۔ اس نے چینی مائیکروبلاگنگ پلیٹ فارم پر ویڈیوز اور پوسٹرز بھی شیئر کیے ہیں، جس میں ڈیوائس کے ڈیزائن اور کچھ خصوصیات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ Oppo Reno 9 series will be launched on November 24

اوپو اس ایونٹ میں Reno 9، Reno 9 Pro اور + Reno 9 Pro ماڈلز کو لانچ کرے گا۔ لانچ ہونے والے فون میں ڈوئل رئیر کیمرہ کا ٹیزر جاری کیا گیا ہے اور اس میں MariSilicon X امیجنگ نیورل پروسیسنگ یونٹ (NPU) کو بھی شامل کرنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس فون کو کمپنی تین کلر میں پیش کرے گی۔ چینی اسمارٹ فون برانڈ نے ویبو پر متعدد پوسٹس کے ذریعے چین میں Oppo Reno 9 سیریز کی آمد کی تصدیق کی ہے۔ لانچ کی تقریب 24 نومبر کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2.30 بجے (آئی ایس ٹی کے مطابق 12 بجے) ہوگی۔

مائیکرو سائٹ کے مطابق، وینیلا اوپو رینو 9۔ 8 جی بی ریم اور 256 جی بی اسٹوریج کے ساتھ مارکیٹ میں لانچ ہوگا اور اس کا وزن 174 گرام ہے۔ اس کے برعکس، Oppo Reno 9 Pro کو 16GB RAM اور 256GB آن بورڈ اسٹوریج کے ساتھ لانچ ہوگا۔ ریگولر ماڈل اور Oppo Reno 9 Pro 4,500mAh بیٹری اور 7.19mm موٹائی کے ساتھ مارکیٹ میں آئے گا۔دوسری طرف، Oppo 9 Pro+ 7.99mm موٹائی کے ساتھ آئے گا۔ اس میں 16GB RAM اور 256GB اسٹوریج ہوگا۔ مائیکرو سائیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں 4,700mAh بیٹری ہوگی۔ وہیں Oppo A1 Pro 5G 108 میگا پکسل رئیر کیمرہ کے ساتھ، اسنیپ ڈریگن 695 SoC لانچ کیا گیا ہے۔ Oppo Reno 9 series will be launched on November 24