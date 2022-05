سائنس دانوں نے ایک نیا نظریاتی ماڈل تیار کیا ہے تاکہ سولر کورونا Solar Corona کی کثافت میں تفاوت کی پیمائش کی جا سکے جو مقناطیسی سیال میں ہنگامہ خیزی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جو ایک برقی طور پر چلنے والا پلازما ہے۔

سولر کورونا ایک بہت ہی متحرک میڈیم ہے۔ پچھلی چند دہائیوں سے یہ بات اچھی طرح سے قائم ہو چکی ہے کہ پلازما کی شکل میں موجود برقی طور پر چلنے والا، مقناطیسی سیال جو میگنیٹو ہائیڈروڈائنامک (MHD) لہروں سے چلنے والی ٹربولنس کا سبب بنتا ہے، سولر کورونا کو لاکھوں ڈگری تک گرم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

حرارت شمسی سطح کے مقابلے میں ہزار گنا زیادہ کا عنصر ہے۔ سولر کورونا کے اتنے زیادہ درجہ حرارت تک گرم ہونے کی صحیح وجہ اب بھی ایک کھلا سوال ہے اور اسے سولر فزکس کمیونٹی میں 'کورونل ہیٹنگ پروبلم' Coronal Heating Problem کے نام سے جانا جاتا ہے۔

آریہ بھٹ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف آبزرویشنل سائنسز (ARIES)، نینیتال، جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے محکمہ کے تحت ایک خود مختار ادارہ ہے، حکومت ہند کے سائنسدانوں نے شمسی ماحول میں کثافت کے تفاوت کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک نیا طریقہ تیار کیا ہے، جو مقدار کے مطابق کثافت بھرنے کے عنصر کے ذریعہ (fraction of the volume occupied by the overdense regions with respect to the entire volume of the medium)۔ اس طریقہ کار میں نمریکل سیمولیشن شامل ہے۔

