سان فرانسسکو: دنیا بھر میں کئی آئی او ایس، اینڈرائیڈ صارفین کے لاگ ان کو متاثر کرنے کے دو گھنٹے بعد میٹا کے زیر ملکیت والے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام نے کہا کہ وہ اب آن لائن ہوگیا ہے۔ آؤٹیز ٹریکینگ ویب سائٹ downdetector.com کے مطابق، تقریباً 34,000 صارفین نے جمعرات کو دیر رات پلیٹ فارم تک رسائی میں مسائل پیدا ہونے کی اطلاع دی تھی۔ Instagram restored after down for hours

انسٹاگرام نے ایک ٹویٹ میں کہا "اور ہم واپس آ گئے ہیں! ہم نے آج کا مسئلہ حل کر لیا ہے اور 'کسی بھی تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں،"

سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے بتایا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ "کچھ لوگوں کو انسٹاگرام تک رسائی حاصل کرنے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑرہا ہے"۔ حالانکہ اس نے پہلے ہی کہا تھا، "ہم چیزوں کو جلد از جلد معمول پر لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کسی بھی تکلیف کے لیے معذرت، براہ کرم تھوڑا انتظار کریں۔"

مزید پڑھیں:

واضح رہے کہ امریکہ، جنوبی امریکہ، ایشیا اور یورپ کے صارفین بڑے پیمانے پر متاثر ہوئے تھے جس کے بعد متعدد صارفین نے ٹویٹر پر انسٹاگرام ڈاؤن ہیش ٹیگ کے تحت واقعے کی شکایت کی۔ Instagram restored after down for hours

مزید پڑھیں:

ایک صارف نے ٹویٹ کیا کہ میں اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان نہیں کرسکتا ہو، برائے مہربانی مدد کریں۔

(آئی اے این ایس)