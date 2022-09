سرینگر: سرینگر میں پولیس نے پالپورہ علاقہ میں انصار الغزوۃ الہند عسکری تنظیم کے ایک عسکریت پسند کو اسلحہ اور گولہ بارود سمیت جمعرات کو گرفتار کرنے کا دعوی کیا ہے۔ Militant Arrested In Srinagar



سرینگر پولیس نے اپنے آفیشل ٹویٹر ہینڈل پر مطلع کیا کہ انصار الغزوۃ الہند کے ایک عسکریت پسند کی شناخت جنید احمد پارے ساکن نواکدل کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے قبضے سے ایک پستول، میگزین اور لائیو راؤنڈ سمیت اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔





قابل ذکر ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق امسال اب تک 142 عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں جن میں سے 34 غیر ملکی ہیں۔



