اروناچل مشرقی ضلع کے لوک سبھا کے رکن پارلیمان تاپر گاؤ نے الزام لگایا ہے کہ چینی پیپلز لبریشن آرمی نے منگل کو زیڈو گاؤں کے ایک 17 سالہ لڑکے کو بھارتی علاقے سے اغوا کر لیا ہے۔ Rahul Gandhi slams Centre for not reacting on alleged abduction of Indian youth by Chinese army

وہیں اس معاملہ پر کانگریس پارٹی کے رہنماء راہل گاندھی نے پی ایم مودی کو نشانہ بنایا ہے۔ اس واقعہ پر پی ایم مودی کی خاموشی پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ "یوم جمہوریہ سے چند روز قبل بھارت کے ایک خوش نصیب کو چین نے اغوا کر لیا ہے۔ ہم میرام ترون کے خاندان کے ساتھ ہیں اور امید نہیں چھوڑیں گے، شکست نہیں قبول کریں گے۔ وزیر اعظم کی بزدل خاموش ہی ان کا بیان ہے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں!'

بھارتی نوجوان کے اغوا معاملہ پر راہل گاندھی نے مودی پر کیا طنز

مزید پڑھیں:۔ Abducting A 17-year-Old Arunachal Boy: 'چینی پی ایل اے نے ایک 17 سالہ بھارتی نوجوان کو اغوا کر لیا'

وہیں بی جے پی کے رکن پارلیمان تاپیر گاو نے اس معاملے میں مرکزی حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے۔ اس واقعہ کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے رکن پارلیمان نے کہا کہ 18 جنوری کو میرام تارون نامی نوجوان کو چینی پیپلز لبریشن آرمی نے کو لنگٹا جور علاقے سے اغوا کیا تھا، اس کا ایک ساتھ جو فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا تھا اس نے ہمیں اس کی طلاع دی۔

بھارتی نوجوان کے اغوا معاملہ پر راہل گاندھی نے مودی پر کیا طنز

تاپیر گاو نے حکومت ہند کی تمام ایجنسیوں سے نوجوانوں کی جلد رہائی کے لیے اقدامات کرنے کی درخواست کی ہے۔