اگرتلہ: صدر جمہوریہ ہہند دروپدی مرمو 14 اکتوبر کو تریپورہ کے اپنے مجوزہ دورے کے دوران 105 سال پرانے تاریخی پشپابنتا پلیس میں ڈیجیٹل میوزیم کا سنگ بنیاد رکھیں گی۔



ریاستی وزیر سیاحت پرنجیت سنگھا رائے نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کے محکمہ نے ایک صدی پرانے محل کو ڈیجیٹل میوزیم میں تبدیل کرنے کی تجویز کو قبول کر لیا ہے اور اس کے لیے 40 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ محترمہ مرمو، جو عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار شمال مشرقی ریاست کا دورہ کر رہی ہیں، نے میوزیم کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اپنی رضامندی دے دی ہے۔President Murmu likely to lay foundation of Tripura’s digital museum on October 14





انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) ریاست میں سیاحت کی صنعت کی ترقی کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور گزشتہ چار سالوں میں سیاحت کے شعبے میں انقلابی اصلاحات کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے سیاحوں مقامات کی سیر کرنے والوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ تمام تاریخی اور قدرتی سیاحتی مقامات کی تزئین و آرائش اور جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے اور انہیں جدیس سہولیات سے لیس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہوٹل، فوڈ پارکس اور ٹرانسپورٹ سمیت دیگر خدمات کو سیاحوں کے لیے سازگار انتظامات کے دائرے میں لایا گیا ہے۔



وزیر نے کہا کہ تریپورہ اپنی قدرتی خوبصورتی اور سیاحتی مقامات کی وجہ سے ملک کے سیاحوں کے لیے پسندیدہ ریاست بن گئی ہے۔ تریپورہ سندری مندر میں ایک ہی کمپلیکس میں تمام 51 شکتی دیویوں کی مورتیاں قائم کرنے کا کام شروع ہوگیا ہے وزارت سیاحت نے مندر کے علاقے میں تزئین و آرائش اور سہولیات کے اضافے کے لیے 44 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔

یو این آئی