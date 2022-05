نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو کہا کہ کسی بھی شخص کو اینٹی کوویڈ 19 ویکسینیشن لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا اور مرکز سے کہا کہ وہ اس طرح کے ٹیکے لگانے کے منفی اثرات کے اعداد و شمار کو عام کرے۔ جسٹس ایل ناگیشور راؤ اور بی آر گاوائی کی بنچ نے مشاہدہ کیا کہ آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت جسمانی خود مختاری اور سالمیت کو تحفظ حاصل ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ موجودہ کوویڈ 19 ویکسین پالیسی کو واضح طور پر من مانی اور غیر معقول نہیں کہا جا سکتا۔ No Person can be forced to get vaccinated against COVID-19

بنچ نے مزید کہا کہ "جب تک تعداد کم نہیں ہوتی ہم تجویز کرتے ہیں کہ متعلقہ احکامات پر عمل کیا جائے اور ایسے لوگوں کے عوامی مقامات پر جانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جانی چاہیے جنہیں ویکسین نہیں لگائی گئی ہے۔" اگر کوئی پابندی پہلے سے نافذ ہے تو اسے ہٹا دینا چاہیے۔ بنچ نے یہ بھی کہا کہ ویکسین کے ٹرائل کے اعداد و شمار کو الگ کرنے کے حوالے سے کئے گئے تمام ٹیسٹوں اور اس کے بعد ہونے والے تمام ٹرائلز کا ڈیٹا بغیر کسی تاخیر کے عوام کے لیے دستیاب ہونا چاہیے، جو افراد کی رازداری سے مشروط ہے۔

عدالت عظمیٰ نے مرکزی حکومت سے یہ بھی کہا کہ وہ لوگوں کے ذاتی ڈیٹا پر سمجھوتہ کیے بغیر عوام اور ڈاکٹروں پر ویکسین کے مضر اثرات کی رپورٹیں عوامی طور پر قابل رسائی نظام پر شائع کرے۔ عدالت نے یہ فیصلہ جیکب پلئیل کی طرف سے دائر درخواست پر سنایا جس میں کوویڈ 19 ویکسینز کے کلینیکل ٹرائلز اور ویکسینیشن کے بعد کے معاملات کے ڈیٹا کے انکشاف کے لیے ہدایت کی درخواست کی گئی تھی۔