کورونا وبا کی دوسری لہر The Second Wave of Corona Epidemic میں انسانی زندگی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا اور اب ایسے میں اومیکرون کی دستک سے حکومت کے ساتھ محکمۂ صحت میں بھی بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ اومیکرون کے خطرے کے پیش نظر میرٹھ کو بھی الرٹ موڈ پر رکھے جانے کے باوجود یہاں کے ہسپتالوں میں کورونا گائیڈلائن کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ Violation of Corona Guidelines in Meerut۔ ہسپتال میں جہاں مریض کے تیماردار ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں وہیں میڈیکل اسٹاف بھی مریضوں کے ساتھ بے رخی سے پیش آرہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایمبولینس کا اسٹاف بھی ماسک لگانے سے گریز کر رہا ہے۔

ویڈیو

وہیں اومیکرون کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ہسپتال میں سبھی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں اور کورونا کے کسی بھی ویرینٹ سے مقابلے کے لیے ہسپتال کو الرٹ موڈ پر رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کے انفیکشن کا سامنا کیا جا سکے۔

ہسپتالوں میں میڈیکل اسٹاف کی طرف سے لاپرواہی

ہسپتالوں میں میڈیکل اسٹاف کی طرف سے لاپرواہی

یہ بھی پڑھیں:

دہلی این سی آر میں کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کی دستک سے میرٹھ میں بھی کورونا گائیڈلائن کو پوری طرح نافذ کیا جاچکا ہے۔ ایسے میں عوام کی طرف کی جا رہی لاپرواہی سے بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے اس کے لیے انتظامیہ کو بھی سخت ہونے کی ضرورت ہے۔