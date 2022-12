شملہ: ہماچل اسمبلی انتخابات 2022 کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ ابتدائی رجحانات میں کانگریس اور بی جے پی کے درمیان سخت مقابلہ ہے لیکن ان رجحانات میں صاف نظر آرہا ہے کہ ریاست میں بی جے پی کے باغی رہنما پارٹی کا کھیل خراب کر رہے ہیں۔ ویسے اس بار بی جے پی کے کئی رہنماوں نے ٹکٹ نہ ملنے پر بغاوت کا جھنڈا اٹھایا اور آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں کود پڑے۔ ووٹوں کی گنتی کے ابتدائی رجحانات میں فی الحال تقریباً آٹھ چہرے بی جے پی کا کھیل خراب کر رہے ہیں۔ ان میں ہمیر پور ضلع کی باڑسر سیٹ سے سنجیو شرما، کُلو ضلع کی بنجر سیٹ سے ہتیشور سنگھ، کنور سے تیجونت نیگی، سولن کی نالہ گڑھ سیٹ سے کے ایل ٹھاکر اور کُلو سیٹ سے رام سنگھ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کانگڑا ضلع کی دھرم شالہ سیٹ سے وپن نہریا، کانگڑا سے کلباش چودھری اور فتح پور سیٹ سے کرپال پرمار بھی بی جے پی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ Rebellions will be kingmakers in Himachal Electio

کُلو کی اینی سیٹ سے موجودہ ایم ایل اے کشوری لال بھی ٹکٹ نہ ملنے پر میدان میں ہیں۔ اس کے علاوہ کانگڑا ضلع کی اندورا سیٹ سے منوہر دھیمان اور ڈیرہ سیٹ سے موجودہ ایم ایل اے ہوشیار سنگھ میدان میں ہیں۔ ہوشیار سنگھ 2017 میں آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے تھے اور پھر بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے لیکن پارٹی نے انہیں ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ منڈی ضلع کی ناچن سیٹ سے گیان چند، بی جے پی کے سابق کابینہ وزیر روپ سنگھ ٹھاکر کے بیٹے ابھیشیک ٹھاکر، سندر نگر سیٹ سے میدان میں ہیں۔ منڈی سیٹ سے نوجوان رہنما پروین شرما بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ درحقیقت اس بار انتخابات میں باغیوں کا غلبہ رہا ہے۔ کانگریس اور بی جے پی کے باغی رہنما اپنی اپنی پارٹی کے خلاف عَلم بلند کرتے ہوئے انتخابی میدان میں اترے ہیں۔ کل باغیوں میں سے 21 باغی بی جے پی میں تھے اور سات باغی کانگریس کے میدان میں تھے۔ بغاوت کی وجہ سے بی جے پی نے ان رہنماوں کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھایا۔ درحقیقت اپنے اندرونی سروے میں بی جے پی نے خود کو 32 سیٹیں اور کانگریس نے 30 سیٹیں جیتی تھیں۔ جس کے بعد پلان بی پر کام کرتے ہوئے پارٹی نے باغیوں کو سٹرنگ کرنا شروع کر دیا۔