جموں و کشمیر انتظامیہ Jammu and Kashmir Administration نے کووڈ 19 پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے پیوپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی People's Democratic Party طرف سے آج منعقد ہونے والی یوتھ کنونشن پر پابندی Ban On Youth Convention عائد کی گئی ہے، جبکہ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کو گھر میں mehbooba mufti placed under house arrest نظر بند کیا گیا ہے۔

سرینگر انتظامیہ کے ایگزیکٹیو مجسٹریٹ ساؤتھ نے اس ضمن میں حکمنامہ جاری کیا کہ کووڈ 19 پابندیوں کے پش نظر سرینگر پولیس کو ہدایت دی جارہی ہے کہ پی ڈی پی کی یوتھ کانفرنس کو منعقد کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔

وہیں پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ محبوبہ مفتی کو گھر میں نظر بند کیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ یہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد پی ڈی پی کا یہ پہلا یوتھ کنونشن تھا جس میں تین ہزار کارکنان کو مدعو کیا گیا تھا۔ یہ تقریب محبوبہ مفتی کی رہائش گاہ میں ہونے والی تھی اور اس کی صدارت محبوبہ مفتی کرنے والی تھیں۔