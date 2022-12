بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں ڈپٹی کمشنر بڈگام ایس ایف حامد نے آج ٹاؤن ہال بیروہ میں جاری مہتواکانکشی 'مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ' (ایم ٹی ایم پی) پروگرام کے تحت شہری جن ابھیان کی صدارت کی۔ اس موقعے پر بات کرتے ہوئے ڈی سی نے کہا کہ ایم ٹی ایم پی پروگرام کا آغاز وزیر اعظم مودی کے وژن اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی رہنمائی میں کیا گیا ہے، تاکہ حکومت کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچایا جا سکے اور ان سے حقیقی وقت میں رائے حاصل کی جا سکے تاکہ گورننس میں بہتری لائی جائے۔

انہوں نے کہا کہ تمام شہری علاقوں سے لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور بڈگام کی تمام 6 میونسپلٹیوں میں منعقد ہونے والے ان جن ابھیان پروگرامز میں شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ افراد پر زور دیا کہ وہ شہری علاقوں کی تیز رفتار ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ایم ٹی ایم پی پروگرامز میں زیادہ سے زیادہ عوام کی شرکت کو یقینی بنائیں اور سرکاری اسکیمز سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں اور ان کے مسائل کا موقع پر ہی ازالہ کریں۔ My Town My Pride Programme In Beerwah

طلباء سے خطاب کرتے ہوئے، ڈی سی نے ان سے کہا کہ وہ اپنی مجموعی شخصیت کی نشو و نما کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں پر بھی توجہ دیں۔ ڈی سی نے بس اسٹینڈ بیروہ کا بھی دورہ کیا اور تاجروں اور ٹرانسپورٹرز سے ٹاؤن ایریا میں ٹریفک کی روانی کو کم کرنے اور ٹریفک کی روانی کے لیے سومو اسٹینڈ کی منتقلی کے پرامن حل کے لیے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے گاڑیوں کی ہموار نقل و حرکت پر زور دیا اور ٹرانسپورٹرز پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹریفک جام سے بچنے کے لیے صرف مخصوص جگہوں پر پارکنگ اور بورڈنگ اور ڈی بورڈنگ کی اجازت دی جائے۔ My Town My Pride Programme In Beerwah

دریں اثنا، مقامی لوگوں نے اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے پر ضلع انتظامیہ بڈگام کی تعریف کی۔ شہری جان ابھیان پروگرام دیگر میونسپلٹیوں کے ذریعہ بھی منعقد کیے گئے جہاں کھیل، ثقافتی، خصوصی صفائی مہم، پنشنری کیسوں کی اہلیت کے بارے میں بیداری، خود روزگار اور دیگر عوامی فلاحی اسکیموں سمیت کئی سرگرمیاں منعقد کی گئیں۔ اس پروگرام میں تاجروں، ٹرانسپورٹرز اور طلباء سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی جہاں مختلف متعلقہ محکموں کے افسران نے انہیں اپنی عوامی فلاح و بہبود اور خود روزگار سکیموں کے بارے میں آگاہ کیا۔ My Town My Pride Programme In Beerwah

