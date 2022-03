امریکہ نے روس کے وی ٹی بی بینک Russian VTB Bank کے انتظامی بورڈ کے 10 ارکان کے خلاف پابندیاں عائد کر دی ہیں۔



امریکی محکمہ خزانہ US Treasury Department نے جمعہ کو ایک پریس ریلیز میں یہ اطلاع دی۔ محکمہ خزانہ US Treasury Department نے کہا کہ "آج دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (Office of Foreign Assets Control) نے وی ٹی بی بینک کے انتظامی بورڈ میں شامل 10 افراد پر پابندی عائد کر دی ہے۔

ان میں اولگا کونسٹنٹینونا ڈرگونووا، واڈیم ویلیریوِوچ کولِک، والیری واسیلیوِچ لوکیانینکو، اناتولی یوریوِچ پیچٹنیکوف،نتالیہ جرمنینوناڈروکس میکسم دیمتریچ کونڈراٹینکو، ایرکن رخمتووچ نوروو شوتوسلاؤ ایگونووچ اوسٹرووسکی، دیمتری واسیلیووچ پیانوو،یوری نکولائیووچ اینڈروسوف شامل ہیں۔



یو این آئی