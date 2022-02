جموں و کشمیر سیریکلچر کیجول لیبرز اور ڈیلی ویجرز ایسو سی ایشن Jammu and Kashmir Sericulture casual Labour and Daily Wagers Association نے پیر کے روز سرینگر میں پریس کالونی protest at press colony in srinagar میں جمع ہو کر اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کیا۔

ویڈیو

احتجاجی ملازمین نے نعرہ بازی کی اور بقایہ رقم کی واگذاری اور ایس آر او 64 کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔

دیلی ویجز ملازم نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے ویجز کی واگذاری اور ایس آر او 64 کو لاگو کرنے کے لئے احتجاج کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا کے ذریعے اپنی آواز متعلقہ حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ یہی ہمارا ہتھیار ہے۔

انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے مشاہرے کو ماہانہ ریلز کیا جانا چاہئے۔



انہوں نے کہا کہ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اپنے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔